El rally del dólar presiona activos como el oro y el bitcoin tras datos de inflación

La fortaleza del dólar alcanza máximos de 19 meses, generando presión sobre el oro y el bitcoin. La Fed anticipa subidas de tipos que transforman los mercados financieros globales.

El mercado de divisas ha irrumpido con fuerza en el centro de atención financiera, desplazando temporalmente a los debates tradicionales sobre el petróleo y la deuda pública. El rally sostenido del dólar estadounidense está alterando significativamente las dinámicas de inversión globales, planteando un escenario de incertidumbre creciente para múltiples clases de activos.

La divisa estadounidense ha alcanzado máximos de 19 meses, elevando considerablemente la presión sobre los mercados internacionales. Esta fortaleza monetaria representa una prueba de fuego crítica, afectando de manera directa y particular a activos que han dependido históricamente de un dólar más débil para mantener sus valores o su atractivo especulativo.

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Impacto en activos refugio y riesgos

El oro, tradicionalmente considerado un activo defensivo, sufre presiones intensas a pesar de que el contexto de elevada inestabilidad en los mercados financieros debería teóricamente favorecer su demanda. Por otro lado, el bitcoin, clasificado como un activo de riesgo, también experimenta una caída significativa. Los inversores tanto en activos defensivos como en aquellos de mayor volatilidad se ven fuertemente condicionados por la escalada que protagoniza el billete verde.

Los efectos colaterales de este rally del dólar se están multiplicando rápidamente. La moneda de Estados Unidos no solo afecta a las materias primas, sino que también redefine la valoración de criptoactivos y mercancías, forzando a los gestores de carteras a reconsiderar sus estrategias de cobertura ante una moneda que se fortalece sistemáticamente frente a las principales divisas mundiales.

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Causas macroeconómicas y expectativas de la Fed

El índice dólar, que mide la evolución del billete verde frente a otras monedas principales, ha acumulado un aumento considerable en poco más de dos meses. Este repunte se ha visto exacerbado por una reducida volatilidad del propio índice, lo que ha permitido que la tendencia alcista se consolide sin interrupciones bruscas que pudieran detener la espiral de fortaleza.

El último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, que resultó superior a lo esperado por los analistas, ha sido un catalizador clave. Junto con una serie de mensajes más agresivos de lo previsto lanzados desde la Reserva Federal, estos factores han llevado a los inversores a descontar firmemente unas subidas de tipos en la reunión de la Fed del próximo mes de diciembre.

Perspectivas de tipos de interés y 2027

Las últimas jornadas han aflorado incluso un pequeño debate sobre la posibilidad de un repunte aún más contundente, de 50 puntos básicos, en los tipos de interés. Esta especulación ha endurecido las perspectivas de nuevas subidas de tipos de cara a 2027, indicando que la política monetaria restrictiva podría prolongarse más allá de las expectativas iniciales del mercado.

La combinación de datos de inflación persistentes y un tono hawkish por parte de la Reserva Federal está redefiniendo el panorama económico. Los mercados ahora deben operar bajo la premisa de que el dólar mantendrá su liderazgo, lo que implica riesgos estructurales para la liquidez global y la valoración de activos en divisas emergentes y commodities denominados en dólares.