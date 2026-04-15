El Puente de Mayo bajo la lupa: del calor veraniego a las tormentas primaverales según las cabañuelas

Mientras España se prepara para el Puente de Mayo, la meteorología se presenta como un factor clave. La Aemet anticipa un ascenso de temperaturas, pero Jorge Rey, con su método de cabañuelas, pronostica un tiempo variable con tormentas y descenso de cotas antes de que llegue el calor de forma definitiva.

La inestabilidad atmosférica que ha afectado a España en los últimos días comienza a disiparse, dando paso a un progresivo ascenso de las temperaturas que, según la Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet ), alcanzarán valores propios de junio durante el próximo fin de semana. Mientras tanto, la atención se centra en el inminente Puente de Mayo, una fecha clave en el calendario español que este año, como es habitual en primavera, se presenta con un pronóstico meteorológico incierto.

La Aemet, si bien anticipa una semana potencialmente más cálida de lo normal en la Península y Baleares, aún maneja una considerable incertidumbre respecto a las precipitaciones y carece de tendencias definidas. En este contexto, la predicción de Jorge Rey, conocido como el "niño meteorólogo", cobra relevancia. Utilizando el método ancestral de las cabañuelas, Rey ha ofrecido una perspectiva detallada del tiempo que se espera para las próximas semanas, incluyendo el tan esperado Puente de Mayo. Según el análisis de Jorge Rey, las dos últimas semanas de abril estarán marcadas por la persistencia de las lluvias. A partir del 16 y 17 de abril, se prevé un refrescamiento del ambiente tras el paso de un nuevo frente frío, el cual dejará precipitaciones concentradas en la mitad occidental de la península, extendiéndose progresivamente hacia el sur. Se anticipan tormentas especialmente en el suroeste peninsular, afectando a zonas como Extremadura, Huelva, Cádiz y Sevilla. El fin de semana del 18 y 19 de abril continuará bajo una marcada inestabilidad, con la llegada de una mayor cantidad de humedad procedente del Atlántico. Una borrasca que se aislará cerca de Marruecos podría generar calima en la península y provocar tormentas en las costas de Málaga, Almería, Murcia y también en las Islas Canarias. La última semana de abril, según la predicción de Rey, traerá consigo varios frentes lluviosos que descargarán importantes volúmenes de agua en las provincias del oeste y el sur peninsular. Hacia el 27 y 28 de abril, un temporal con origen en el oeste irrumpirá en Galicia, ocasionando lluvias en el norte y oeste de la península, y no se descartan heladas y nevadas en zonas de montaña. Este último frente, al provenir del oeste, arrastrará aire frío de origen continental, lo que, según el joven meteorólogo, contribuirá a un descenso de las cotas de nieve antes de que concluya el mes de abril. En lo que respecta al Puente de Mayo, que abarca del 1 al 3 de mayo, la predicción de Jorge Rey dibuja un panorama de inestabilidad significativa. Entre el 30 de abril y el 4 de mayo, la borrasca mencionada previamente se situará en el Mediterráneo, dando lugar a la formación de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Este fenómeno meteorológico será responsable de la generación de tormentas en el Levante, el este y el sur peninsular. Las precipitaciones en Canarias se prevén débiles, pero en el norte de África, concretamente en Marruecos, serán considerablemente importantes. La semana posterior al Puente de Mayo se caracterizará por la entrada de vientos del sur en España, lo que impulsará un notable ascenso de las temperaturas en todo el territorio nacional. Sin embargo, esta tregua no durará indefinidamente, ya que hacia el 9 y 10 de mayo se espera la llegada de nuevas lluvias por el oeste, que alcanzarán las Islas Canarias y la mitad sur peninsular. Finalmente, para los días 11 y 12 de mayo, el acercamiento de otra borrasca podría provocar la entrada de vientos fríos procedentes del norte. Rey advierte de la posibilidad de que esto traiga consigo una bajada de las temperaturas, un descenso de las cotas de nieve y, en el peor de los casos, no descarta nevadas en cotas medias y heladas en el norte de la península. La complejidad de la predicción meteorológica en esta época del año subraya la importancia de mantenerse informado de los pronósticos oficiales y de las diversas previsiones para planificar actividades al aire libre





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