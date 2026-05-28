La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno es de conocimiento popular su procedencia gallega, de la que siempre que puede demuestra orgullo. Actualmente tiene su residencia en Madrid, debido a su puesto en la primera línea de la política española.

El pueblo coruñés que vio nacer a Yolanda Díaz : entre playas de arena dorada y de arquitectura indiana. Aunque la trayectoria personal y política de la gallega se vincula con Ferrol , este fue el lugar en el que nació.

La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno es de conocimiento popular su procedencia gallega, de la que siempre que puede demuestra orgullo. Actualmente tiene su residencia en Madrid, debido a su puesto en la primera línea de la política española. Esto no le impide escapar y visitar de vez en cuando territorio Gallego, donde nació y creció. Fene es un lugar del que ha hablado en más de una ocasión, no es su ciudad natal.

Allí trabajó como abogada y empezó su carrera política, además de ser el sitio donde tuvo su primer despacho, se colegió como abogada y después fue concejala y primera teniente de alcalde. También pertenciente a la provincia de La Coruña, localizado al noroeste de Galicia, en la ría de Ferrol. Como es sabido, en el seno de una familia muy vinculada al movimiento obrero y al sindicalismo gallego: su padre, Suso Díaz, fue un sindicalista conocido en Galicia.

Como adelantábamos, nacer y pasar su infancia en Fene no impidió que su referencia cotidiana y social fuera el área de Ferrol, que está justo al otro lado de la ría y funciona como un mismo espacio de vida para mucha gente. Otro de los lugares de referencia en la vida de Díaz es Fene, un municipio gallego que cuenta con una gran personalidad y es ideal para practicar kayak, piragüismo o pádel surf.

Sumado a ello, gracias a su orientación se puede disfrutar de unos atardeceres de ensueño sobre la ría. De hecho, Fene es un lugar con una gran riqueza cultural y arquitectónica, donde se pueden encontrar construcciones indianas singulares como A Casa da Maleta, y también vestigios arqueológicos y museos vinculados a la vida local y el entorno natural del río Belelle.

Además, Fene es un lugar con una gran historia y patrimonio cultural, donde se pueden encontrar ejemplos de la emigración a América y del regreso de muchos vecinos con nuevas ideas y recursos. Esto se puede ver plasmado tanto en viviendas familiares y casas particulares como en edificios religiosos, con ejemplos repartidos por varias parroquias. Entre las más conocidas está A Casa da Maleta, una de las construcciones indianas más singulares del municipio.

La estructura de Fene se divide en ocho parroquias: Santiago de Barallobre, San Salvador de Fene, Santa Olalla de Limodre, San Xurxo de Magalofes, San Salvador de Maniños, Santo Estevo de Perlío, Santa Mariña de Sillobre y San Valentín. Lastra abre un expediente para que se investigue a la fiscal de Plus Ultra y a su jefa por presuntas maniobras en la causa.

La UCO busca información en la Dirección General de la Guardia Civil sobre si se ordenó expedientar a agentes por investigar al PSOE. Justicia decidió el cese de la magistrada de Francia y Suiza cuando ya conocía el caso Plus Ultra y se había pedido colaboración. La UDEF incautó lingotes de oro, relojes de lujo y joyas en la finca de Mallorca de uno de los investigados.

PNV y Junts se abstienen en condenar la corrupción tras la imputación de Zapatero y el registro de la UCO en Ferraz. Las cloacas del PSOE ofrecieron 50.000 euros a la empresaria Pano para mentir sobre el dinero que llevó en bolsas a Ferraz





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