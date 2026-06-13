El PSPV denuncia que Vivienda oculta documentación sobre las VPO adjudicadas a familiares del alcalde de Alicante

El grupo socialista en las Corts ha pedido amparo a la Mesa tras no recibir la información solicitada a la consellera Susana Camarero sobre las autorizaciones para enajenar viviendas protegidas entre 2002 y 2005, incluida la adquirida por la esposa de Luis Barcala. La operación, que se realizó bajo una normativa aprobada por el PP, permitió a los compradores subrogar hipotecas y, tras cumplir un plazo, liberar la vivienda del régimen de protección.

La polémica por las irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas del residencial Les Naus de Alicante , que ya está siendo investigada judicialmente, se ha intensificado tras conocerse que la mujer del alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), posee una vivienda de protección oficial (VPO) que adquirió en 2006, ya casada con el alcalde, en la que nunca ha residido y que actualmente tiene alquilada en la urbanización Los Lirios.

Este caso pone el foco sobre un mecanismo legal aprobado por el PP a inicios de siglo que permitió a los compradores de estas viviendas, originalmente construidas para alquiler social entre 2002 y 2005, subrogarse en el préstamo hipotecario de la promotora y, tras cumplir un plazo de tenencia, disponer libremente del inmueble. En la promoción de Los Lirios existían doce viviendas protegidas sujetas a este régimen, de las cuales al menos dos fueron a parar a manos de familiares del alcalde: una a su esposa, Sagrario Martín, y otra a su excuñada.

La adquisición se realizó en condiciones ventajosas, con una hipoteca subrogada de Caja Madrid por 68.489,73 euros, y con la obligación de mantener el alquiler a precio tasado durante un periodo de entre 10 y 25 años. Cumplido ese plazo, el propietario puede optar por vender o alquilar en el mercado libre.

Frente a estos hechos, el grupo parlamentario del PSPV en las Corts Valencianes ha intentado sin éxito obtener del Consell de Vivienda la documentación que detalla las autorizaciones concedidas por la Generalitat Valenciana entre 2002 y 2005 para enajenar estas viviendas protegidas, así como la identidad de todos los beneficiarios. La diputada María José Salvador y su compañero Benjamín Mompó presentaron una pregunta escrita a la consellera Susana Camarero el pasado 9 de marzo.

Transcurrido el plazo legal de veinte días naturales para la respuesta, la administración no ha facilitado la información, por lo que el 10 de junio solicitaron amparo a la presidenta de la Mesa de las Corts, Llanos Massó (Vox), para que se requiera al departamento de Camarero. Salvador ha denunciado que "Camarero oculta la documentación relativa a la VPO de la mujer de Barcala" y ha acusado a la consellera de proteger al alcalde y cercenar el derecho de los diputados a acceder a la información.

Consideran que estos documentos son "fundamentales para saber si hubo más viviendas protegidas en alquiler que fueron enajenadas" de manera similar. La operación en la vivienda de la esposa del alcalde se realizó a través de la promotora Antares Inmoinvest SA, una empresa alicantina que actualmente sigue participando en la gestión de viviendas protegidas. El piso, de 90 metros cuadrados, incluye plaza de garaje y trastero, y está ubicado en una urbanización con zonas comunes y piscina.

Según el decreto que reglamentaba estas enajenaciones, una vez finalizado el contrato de arrendamiento inicial o sus prórrogas, y previa autorización del cambio de uso por parte de los servicios territoriales de Arquitectura y Vivienda, el propietario podía vender el inmueble. La mujer de Barcala habría cumplido el plazo mínimo de 10 años de limitación del precio del alquiler, lo que le permitiría ahora disponer libremente de la vivienda.

Mientras tanto, siguió cobrando el alquiler para hacer frente a la hipoteca subrogada. Este modelo de enajenación, diseñado para facilitar la transición del alquiler social a la propiedad, ha sido objeto de críticas por su falta de transparencia y por haber permitido que cargos públicos y personas afines al PP accedieran a viviendas protegidas en condiciones ventajosas, para luego abandonar el régimen de protección.

La investigación judicial en curso y la negativa del Consell a facilitar los listados completos de beneficiarios alimentan las sospechas de un posible trato de favor en la adjudicación de estas viviendas





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