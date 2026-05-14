El PSOE solicita permiso al Supremo para demandar a Víctor Aldama por difamación

El Partido Socialista Obrero Español busca interponer una querella contra el comisionista Víctor Aldama tras sus acusaciones sobre la implicación de Pedro Sánchez y la financiación ilegal del partido en el caso Mascarillas.

El Partido Socialista Obrero Español ha emprendido una ofensiva legal contra Víctor Aldama , el comisionista señalado como el presunto cerebro de la trama de corrupción conocida como el caso Mascarillas.

A través de un escrito presentado ante la sala sentenciadora del Tribunal Supremo, la formación política ha solicitado formalmente la licencia necesaria para interponer una querella por delitos de injurias y calumnias. Esta acción surge como respuesta directa a las declaraciones vertidas por Aldama, quien ha mantenido en prisión a figuras de alto nivel como el exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, creando un escenario de tensión jurídica y política sin precedentes en los últimos años.

Los servicios jurídicos del PSOE han enfatizado que esta no es la primera vez que intentan tomar este camino, ya que previamente habían solicitado la misma autorización al magistrado Leopoldo Puente durante la fase de instrucción, pero en aquel momento la petición fue denegada bajo el argumento de que dicho trámite solo podría iniciarse una vez que el juicio hubiera concluido definitivamente. La motivación principal del PSOE reside en lo que consideran una campaña difamatoria orquestada por Aldama para intentar salvar su propia situación legal.

Según el escrito, el investigado no solo ha mantenido falsedades evidentes, sino que las ha ratificado y amplificado durante el proceso judicial, lanzando acusaciones gravísimas que el partido califica de absolutamente reprochables. El punto más crítico de estas declaraciones se produjo cuando Aldama aseguró ante los siete magistrados de la Sala de lo Penal que el verdadero jefe de la trama corrupta era Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno.

Esta afirmación, basada según el propio Aldama en conversaciones mantenidas con Koldo García, sugiere una implicación directa de la máxima autoridad del Ejecutivo en el entramado de corrupción. Además, el comisionista confesó haber actuado como intermediario en el cobro de comisiones ilegales, conocidas popularmente como mordidas, a cambio del amaño de contratos públicos, asegurando que una parte de ese dinero se destinaba a la financiación ilegal del PSOE.

Desde la dirección jurídica del partido socialista, se sostiene que estas aseveraciones constituyen un atentado grave contra el honor de miembros prominentes del Gobierno y de la propia organización política. El PSOE argumenta que Aldama ha reconocido implícitamente la falta de pruebas que sustenten sus palabras, sugiriendo que sus testimonios responden a intereses espurios y ajenos al procedimiento judicial, más que a un deseo genuino de colaboración con la justicia.

El escrito recuerda que, conforme al Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los delitos de injurias y calumnias cometidos en el seno de un proceso judicial pueden ser perseguidos siempre que se cuente con la licencia del órgano judicial correspondiente. Por ello, han aportado al tribunal las copias de las declaraciones efectuadas por Aldama tanto en la fase de instrucción el 16 de diciembre de 2024 como en la vista oral celebrada el 29 de abril de 2026, buscando que el Supremo valide la interposición de la querella en defensa de su honor institucional.

En paralelo a esta batalla legal por el honor, el proceso penal contra Aldama sigue su curso con peticiones de penas severas. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de siete años de prisión para el comisionista, aunque ha dejado abierta la posibilidad de reducir dicha pena si se aprecia una atenuante muy cualificada.

Esta reducción sería posible gracias a la confesión del delito y a la supuesta colaboración esencial que Aldama habría mantenido con la Justicia para esclarecer los hechos. Esta postura ha sido compartida en parte por la acusación popular dirigida por el abogado del Partido Popular, quien también consideró viable la aplicación de atenuantes.

El caso continúa siendo uno de los expedientes más vigilados de la actualidad española, ya que entrelaza la gestión de suministros sanitarios en pandemia con acusaciones de corrupción sistémica en las altas esferas del poder político





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