El PSOE se ha resignado a sufrir el desgaste político de Zapatero después de su comparecencia en la Audiencia Nacional. El partido socialista había esperado que las explicaciones del expresidente ayudaran a paliar la crisis política derivada de su causa, pero el juez no se dejó convencer.

El PSOE se resigna al desgaste político de Zapatero después de su comparecencia en la Audiencia Nacional . El partido socialista había esperado que las explicaciones del expresidente ayudaran a paliar la crisis política derivada de su causa, pero el juez no se dejó convencer.

La declaración de Zapatero no sirvió para disipar las sospechas de que está involucrado en una trama corrupta, y tampoco valió para revertir su crisis reputacional. El PSOE ha cerrado filas en torno a Zapatero, respaldando su inocencia y confianza en la Justicia.

Sin embargo, en privado, los dirigentes socialistas admiten su pesadumbre ante una de las jornadas políticas más duras para el partido. La orden de Pedro Sánchez se mantiene intacta: apoyo al presidente Zapatero a pesar del chaparrón de críticas. Los socios del PSOE han recibido la declaración de Zapatero con reservas, aunque ninguno ha elevaron el tono de sus críticas.

Sumar, como parte del Gobierno, ha circunsicionado sus críticas a Zapatero, a quien la portavoz parlamentaria de la formación ha afeado haber ofrecido una información insuficiente sobre su supuesta implicación en una trama corrupta





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