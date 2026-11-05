El PSOE exige a Feijóo explicaciones por el presunto pago de Koldo García a través de Okdiario

El PSOE cuestiona al PP sobre el pago de 242.000 euros para la defensa de Koldo García, vinculado a Okdiario, y exige respuestas sobre una posible 'guerra sucia'.

El Partido Socialista Obrero Español ( PSOE) ha lanzado una fuerte crítica contra el Partido Popular (PP) exigiendo aclaraciones urgentes sobre un presunto acuerdo financiero relacionado con el ex asesor Koldo García. La formación socialista señala que el abogado del PP pagó a Koldo García a través del medio Okdiario, con el objetivo de obtener información comprometetedora contra Pedro Sánchez.

Fuentes de la dirección socialista en Ferraz han descrito esta situación como lo que podría ser una "guerra sucia gravísima" si se confirma la veracidad de los hechos. El ex asesor Koldo García tuvo que comparecer ante la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas en el Parlamento de Navarra el 11 de marzo de 2026, momento en el que se vio obligado a ofrecer explicaciones detalladas sobre estas transacciones.

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Detalles del presunto pacto y los pagos

Koldo García ha revelado en conversaciones con la cadena SER que el trato se ejecutaba mediante dos pagos que sumarían un total de un millón de euros. Además, el partido en el gobierno asumía los costes de la defensa legal del exasesor de Transportes, quien actualmente está condenado a 20 años de prisión. Se ha señalado que Eduardo Inda actuaba como el "pagador del PP" en este mecanismo.

El objetivo de estas transacciones financieras era proporcionar información que permitiera hacer caer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta revelación ha generado un intenso debate político en España, con el PSOE cuestionando la legitimidad de estas prácticas y exigiendo transparencia inmediata sobre las fuentes de financiación.

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Posiciones de las partes implicadas

El PSOE ha hecho públicas diversas preguntas que considera que Feijóo no puede dejar sin respuesta. Una de las interrogantes centrales gira en torno al papel que desempeñó el PP en este presunto pacto. Asimismo, se cuestiona el origen de los 242.000 euros que se pagaron por la defensa legal, hecho que cuenta con facturas verificables.

Otra cuestión clave es el origen del millón de euros restante y las razones por las que apartaron a su abogado, Alberto Durán, del caso. Estas dudas reflejan la tensión política actual y la necesidad de esclarecer los hechos para determinar la responsabilidad directa de los líderes del Partido Popular.

Impacto en el mercado político y próximos pasos

Desde el PSOE, las fuentes de la dirección del partido se limitan a señalar que ya manifestaron en su momento que ellos no habían realizado estos pagos. Esta misma fuente recuerda que cuando aparecieron informaciones previas sobre el pago de la defensa de García y Ábalos, el partido las desmintió en su momento, manteniendo una postura firme de negación.

Este episodio pone de manifiesto la complejidad del escenario político español y la importancia de la transparencia en las finanzas de los partidos. La resolución de estas dudas podría tener un impacto significativo en la percepción pública y en la dinámica electoral futura, requiriendo una atención constante por parte de los medios y la ciudadanía.