El PSOE celebra una reunión urgente mientras los sondeos anticipan una derrota histórica en Andalucía. La ausencia de líderes clave y la estrategia electoral fallida suman presión a la candidata Montero, en un escenario donde el PP se acerca a la mayoría absoluta y la ventana de oportunidades se cierra para los socialistas.

El Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) celebró ayer una reunión extraordinaria de su Ejecutiva en un intento por mostrar normalidad frente a las desalentadoras encuestas menciona que las elecciones autonómicas en Andalucía podrían terminar en un nuevo revés para el partido.

La ausencia de figuras destacadas como el vicepresidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue notable. La sesión fue presidida por la secretaria de Organización, Rebeca Torró, quien sustituyó previamente a Santos Cerdán, relacionado con un caso de corrupción, mientras que este último reemplazó a José Luis Ábalos, igualmente procesado por presuntos delitos de corrupción.

En la rueda de prensa posterior, la portavoz de Ferraz, Montse Mínguez, afirmó que el partido no se desanimaría ante los malos pronósticos electorales y reiteró su compromiso con la campaña, aunque las fuentes internes reconocen que el PSOE se encuentra en un estado de alerta máxima. Actualmente, el objetivo realista para los socialistas es evitar quedar por debajo de los 30 escaños logrados en los comicios andaluces de 2022, el peor resultado histórico para ellos.

Sin embargo, las encuestas predicen un descenso aún mayor. Eran conocidas las previsiones electorales publicadas el pasado lunes, donde todas convergían en señalar un fuerte avance del Partido Popular, liderado por Juanma Moreno. Este podría repetir mayoría absoluta, ampliando potencialmente su cifra de 58 escaños de las anteriores elecciones, situándose entre 54 y 58 escaños en el Parlamento. Por su parte, el partido de Santiago Abascal, Vox, aunque en descenso, podría mantenerse con sus 14 escaños actuales.

Las formaciones de extrema izquierda han experimentado un aumento en apoyo, lo que podría restar escaños al PSOE. Este escenario genera un notable nerviosismo tanto en la sede del PSOE como en La Moncloa, lo que ha llevado al presidente del Gobierno y a su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, a intensificar su presencia en actos de apoyo a la candidata andaluza.

No obstante, esta estrategia parece estar fallando, sumándose a una serie de malas decisiones públicas, como la ausencia del ministro del Interior en los funerales de dos guardias civiles muertos cruzando contra el narcotráfico en Andalucía y la polémica sobre quién debería tomar estas decisiones. También está el desgaste por la gestión de la pandemia y el fracaso en la aprobación de presupuestos durante esta legislatura.

Las denuncias hacia la privatización de servicios públicos por parte del Gobierno andaluz no parecen tener efecto sobre las tendencias de voto, pues los ciudadanos recuerdan la gestión de Montero como consejera de Sanidad, donde realizó recortes significativos en el sector. La estrategia general revela una pérdida del poder territorial que el PSOE ha experimentado en comunidades claves, como la propia Andalucía, región en la que gobernaron durante découvertes periodos hasta ahora





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