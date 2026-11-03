El PSOE confirma la renuncia de Puente por el accidente de Urda

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, agradece la labor de Jesús Posada y confirma que este renuncia a su escaño en Valladolid tras el accidente ferroviario.

El secretario general del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE), Pedro Sánchez, ha manifestado públicamente su agradecimiento hacia Jesús Posada mediante un mensaje publicado en la plataforma X. En sus palabras, el líder socialista ha destacado que Posada ha dado la cara, ofrecido soluciones y, finalmente, ha decidido dar un paso a un lado. Este gesto lo ha atribuido a motivos de dignidad, voluntad propia y respeto tanto hacia las víctimas como hacia el proyecto progresista que defiende su formación.

Renuncia inmediata tras la tragedia

Jesús Posada comunicó personalmente esta decisión a Pedro Sánchez apenas unos minutos antes de anunciarla formalmente ante los medios de comunicación. El anuncio se produjo al término de la comparecencia de Posada ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, una sesión que se prolongó durante más de cuatro horas. Durante este encuentro, el político confirmó también que renuncia a encabezar la candidatura del PSOE por Valladolid para las elecciones generales convocadas el 29 de noviembre.

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Decisión tomada en el momento crítico

Posada ha revelado que tomó la determinación sobre su futuro político en los primeros instantes posteriores al accidente ferroviario ocurrido en Urda. La tragedia tuvo lugar el 28 de octubre y motivó que Posada se dirigiera inmediatamente al centro de control de Adif. Según sus propias declaraciones a los periodistas fuera del hemiciclo, informó a su familia sobre esta resolución desde ese mismo momento inicial, priorizando la gestión de la crisis frente a cualquier consideración personal.

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Mensaje de apoyo y crítica política

Pedro Sánchez aprovechó su breve escrito para lanzar una crítica indirecta pero contundente hacia sus rivales políticos. Mientras afirmaba que algunos oponentes solo dan lecciones, subrayó que otros, como Posada, lo dan todo. El presidente del Gobierno aseguró que políticos como él dignifican al país y demuestran que no todos actúan igual. Agradeció explícitamente a Posada, a quien calificó de escudo político, cerrando su mensaje con un sincero gracias por tanto trabajo realizado.

Contexto de responsabilidades políticas

La dimisión de Posada se enmarca en un contexto de alta tensión política y responsabilidad institucional. Líderes de otras formaciones, como Santiago Abascal de Vox, han responsabilizado directamente al presidente del Gobierno por el accidente de Urda. Abascal ha utilizado términos muy duros, acusando al ejecutivo de ser el cerebro de una organización criminal y señalando que su corrupción mata, haciendo referencia también a la víctima de Adamuz en Córdoba ocurrida menos de un año atrás.