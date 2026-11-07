El PSOE busca en la dimisión de Óscar Puente un revulsivo electoral

El PSOE convierte la dimisión de Óscar Puente tras el accidente de Urda en eje de su campaña hacia el 29N, con Pedro Sánchez al frente.

Pedro Sánchez reinicia este fin de semana la caravana electoral del PSOE hacia el 29N con un tono distinto al que tenía antes del accidente ferroviario de Urda, que costó la vida a 69 personas. El presidente del Gobierno busca en la salida del ministro de Transportes, Óscar Puente, un impulso que aleje el desánimo entre los votantes de izquierdas. El primer gran acto tuvo lugar en València, la tierra de Carlos Mazón, justo dos años después de la tragedia de la dana.

La estrategia socialista cambia tras la crisis. Los eslóganes previos, como el de 'la fuerza del amor', quedaron desplazados por la catástrofe ferroviaria. Ahora el plan del partido consiste en convertir la dimisión de Puente en una posición de autoridad moral para confrontar con el Partido Popular también en el terreno de las responsabilidades políticas.

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Un acto en València marcado por Urda y la dana

El acto en València comenzó con un minuto de silencio y un homenaje a las víctimas mortales del accidente de Urda. Después llegaron las referencias directas a Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat, que permaneció durante horas en el reservado de un restaurante mientras se ahogaban 232 personas durante la dana.

Mazón tardó un año en dimitir, aunque no dejó su escaño. La delegada del Gobierno y candidata a la alcaldía, Pilar Bernabé, afirmó que València es el ejemplo más claro de que el PSOE no es igual que el PP. Los asistentes respondieron con gritos de 'Mazón, a prisión'.

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Diana Morant y Pedro Sánchez fijan el mensaje

Tras Bernabé intervino la ministra de Ciencia y Universidades y candidata del PSPV a la Generalitat, Diana Morant, que fue la primera en mencionar expresamente al exministro. Morant agradeció a Óscar Puente la dignidad mostrada en un momento en el que, según su discurso, el Gobierno debía hacerse cargo del dolor de la gente. La militancia ovacionó a Puente y coreó su nombre.

Pedro Sánchez no necesitó nombrar a Mazón ni a la dana para fijar la línea del partido. El presidente sostuvo que el Partido Popular y Vox criticaron a Óscar Puente por no dimitir y también cuando dimitió. Sánchez afirmó que ese ejemplo de dignidad y ejemplaridad jamás lo practican PP y Vox, y defendió la respuesta del Gobierno a la tragedia de Urda.

Llamamiento a la movilización frente a la ultraderecha

Sánchez pidió a su militancia y al electorado progresista no bajar los brazos. Como ejemplos citó lo ocurrido recientemente en Brasil y Estados Unidos, y aseguró que la victoria de la derecha y la ultraderecha no es inevitable. Por ello, el presidente pidió movilizarse para evitar un retroceso en España.

Según los sondeos internos que maneja la dirección socialista, el accidente ferroviario no ha provocado un desgaste especial en la intención de voto del PSOE. Tampoco la dimisión de Óscar Puente, que tanto el Gobierno como el PSOE consideran ahora un alivio electoral, pese al golpe personal y político que supone para Sánchez. Esos mismos informes sitúan al Frente Amplio por debajo de la mitad de sus resultados de 2023 y a Podemos en riesgo real de quedar fuera del Parlamento.

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Con ese escenario, la dirección del PSOE considera que Sánchez mantiene opciones de ganar las elecciones como primera fuerza. Sin embargo, gobernar sería otra cuestión, porque incluso en los sondeos internos del partido la suma del PP y Vox se mantiene por encima de los 180 escaños, con fuerza suficiente para llegar a la Moncloa.