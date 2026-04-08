El PSOE andaluz cierra sus listas con tensiones internas y un desafío en Cádiz

El PSOE andaluz, liderado por María Jesús Montero, ha cerrado sus listas para las elecciones del 17 de mayo, con una profunda renovación en la mayoría de las provincias, pero con tensiones y desafíos en Cádiz. El proceso interno ha estado marcado por negociaciones, consensos y desacuerdos, poniendo a prueba la cohesión del partido en un contexto político desfavorable.

El Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) andaluz, liderado por María Jesús Montero , ha culminado una profunda renovación de los equipos que encabezarán las candidaturas en las ocho provincias para las próximas elecciones del 17 de mayo. Este proceso, marcado por tensiones internas y negociaciones complejas, ha logrado consensos en siete de las ocho provincias, con la excepción de Cádiz .

Los comités provinciales aprobaron sus propuestas de listas este miércoles, tras un proceso que involucró intensas negociaciones y, en algunos casos, desacuerdos entre la dirección regional y los líderes provinciales. La secretaria general y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, pilotó por primera vez este proceso interno, un desafío significativo dado el contexto político desfavorable y las encuestas que pronostican un retroceso para los socialistas, quienes actualmente cuentan con 30 de los 109 diputados en la Cámara. La dirección del partido ha buscado proyectar una imagen de unidad y fortaleza, priorizando el consenso para evitar divisiones que pudieran perjudicar las posibilidades electorales.\El secretario de Organización, Paco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas, ha jugado un papel clave en la negociación con los ocho secretarios provinciales. Su labor, caracterizada por el secretismo, ha logrado minimizar las filtraciones y los conflictos internos que suelen ser habituales en este tipo de procesos. Rodríguez enfrentó críticas por su gestión, acusaciones de falta de dirección y, en algunos casos, de exceso de autoridad. Uno de los puntos de fricción fue la intención de algunos líderes provinciales de incluirse en las listas para entrar en el Parlamento, lo que la dirección regional interpretó como una estrategia para posicionarse ante un posible cambio de liderazgo en el partido, en caso de resultados desfavorables. Finalmente, esta situación no se materializó en Granada, Córdoba ni Almería. La estrategia de Montero y Rodríguez se basó en el trabajo previo de negociación y consenso, apelando a la responsabilidad para evitar divisiones que pudieran afectar la movilización del electorado progresista, un reto crucial para el PSOE en estos comicios.\En Cádiz, la situación se mantuvo más tensa, reflejando las históricas divisiones internas en el socialismo gaditano. El secretario provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, mantuvo una postura firme en la elaboración de la lista, lo que retrasó su publicación. La propuesta de Ruiz Boix, que finalmente se aprobó, incluye a Juan Cornejo, Rocío Arrabal, Fernando López Gil, Laura Álvarez y Paco Ruiz. Sin embargo, la dirección regional anunció que la Comisión de Listas revisaría la propuesta, con el objetivo de asegurar la posición de López Gil. En cuanto a las otras provincias, en Sevilla, María Jesús Montero encabeza la lista, seguida de Rafael Recio y otros candidatos. En Córdoba, se habían postulado la líder provincial, Rafi Crespín, y la exalcaldesa Isabel Ambrosio, lo que demuestra la complejidad del proceso de selección de candidatos y la importancia de alcanzar acuerdos internos para afrontar los retos electorales. La gestión del proceso interno por parte de Montero y su equipo subraya la importancia de la cohesión interna y la unidad del partido para afrontar los desafíos electorales en un contexto político complejo





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PSOE Andalucía Elecciones María Jesús Montero Candidaturas Cádiz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ni las marismas de Huelva ni la costa de Cádiz: el águila pescadora encuentra nuevo hogar y reconquista los ríosEl águila pescadora ha marcado un hito histórico en su recuperación dentro de la península ibérica al expandir su territorio de cría. Más información: Ni en la Serranía de Cuenca ni en Val d'Aran: el oso pardo logra superar los 400 ejemplares y reconquista España.

Read more »

Montero acusa a Moreno de arrogarse 'méritos' de las políticas de Sánchez: 'Andalucía crece a remolque, sin impulso propio'La líder y candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero, critca al presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno, por sacar pecho por la bajada histórica del paro en Andalucía mientras la dirección nacional del PP los tilda de 'maquillaje'

Read more »

Gobierno entiende la indignación por corrupción en semana de juicios Kitchen y mascarillasEl Gobierno expresa empatía con la ciudadanía ante los juicios por los casos Kitchen y mascarillas, mientras la oposición critica a PSOE y PP por corrupción. El PSOE defiende su actuación y el PP marca distancias.

Read more »

El PSOE de Andalucía elabora propuestas de candidatura para las elecciones autonómicasLas comisiones ejecutivas provinciales del PSOE andaluz preparan propuestas de candidatos para las elecciones al Parlamento andaluz. La dirección regional, liderada por María Jesús Montero, prefiere que los secretarios generales provinciales mantengan sus actuales responsabilidades, lo que ha modificado las expectativas de algunos de ellos. La decisión final sobre las listas se tomará en el comité federal.

Read more »

'Spain on Stage', la música de España se reivindica ante el mundoDel 20 al 22 de abril, Cádiz acogerá un gran encuentro de programadores de festivales, promotores y A&R's de toda Europa

Read more »

Bolaños: 'Todo nos hace pensar que no hubo financiación ilegal en el PSOE'El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha valorado el inicio de los juicios por los casos mascarillas y Kitchen

Read more »