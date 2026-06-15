El PSOE afronta una semana judicial clave mientras prepara su Comité Federal para reforzar la transparencia

El PSOE se prepara para una semana decisiva con múltiples asuntos judiciales y su Comité Federal del 27 de junio, donde se anunciarán medidas de transparencia. La secretaria de Organización, Adriana Lastra, compareció para defender la gestión del partido y expresar confianza en que Zapatero aclare su situación legal, al tiempo que se desvinculan de las actuaciones de la Guardia Civil en su sede. La dirección socialista reitera su colaboración con la justicia y su fortaleza ante lo que consideran un intento de desgaste político.

El Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) se enfrenta a una fase crítica marcada por múltiples desafíos judiciales y la preparación de su Comité Federal del 27 de junio, donde se presentarán medidas destinadas a reforzar la transparencia y la gestión ejemplar dentro de la formación.

En la sede de Ferraz, la confianza reside en que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ofrezca todas las explicaciones necesarias respecto a los asuntos en los que está investigado, particularmente tras la reciente petición de aplazar su declaración por el caso de las joyas y centrarla exclusivamente en el asunto relacionado con la aerolínea Plus Ultra. La situación ha llevado a la secretaria de Organización del PSOE, Adriana Lastra, a comparecer ante los medios, un gesto poco habitual que subraya la excepcionalidad del momento.

Lastra transmitió tres ejes principales: primero, que bajo su liderazgo la transparencia y la gestión han mejorado significativamente frente a la etapa anterior, aprovechando el Comité Federal para evaluar medidas internas ya implementadas y aprobar nuevas iniciativas. Segundo, la defensa de la inocencia de Zapatero y la confianza en que dará explicaciones tanto en la causa principal como en la pieza separada, respetando los tiempos de la justicia.

Tercero, la desvinculación total de las actividades de la Guardia Civil con la sede central del partido, tras la entrada de agentes en junio de 2024 y la posterior incautación de dispositivos electrónicos del exsecretario de Organización, Santos Cerdán. La dirección socialista asegura haber colaborado plenamente con la justicia, incluso entregando documentación histórica, y no descarta acciones legales contra Cerdán u otros investigados, aunque prefiere que la investigación judicial avance.

Lastra también reafirmó su confianza en la gerente del partido, también investigada, destacando su rigor y su papel en la implementación de controles de gasto. A pesar de la tensión, en el PSOE se muestran determinados a resistir la presión, convencidos de que los adversarios buscan desgastarlos sin éxito.

Este panorama se desarrolla en un contexto más amplio donde el Partido Popular ha intensificado el uso de comisiones de investigación en el Senado, con un número aprobado desde 2023 que iguala al de las últimas cuatro décadas, lo que los socialistas perciben como una estrategia de hostigamiento político





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