El PSOE admite los pagos a Leire Díez y explica su colaboración con el partido

El PSOE ha admitido los pagos a Leire Díez, una ex funcionaria del partido que fue investigada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. El partido ha explicado que requirió al partido en Cantabria toda la documentación de 2017 que tenía que ver con Leire Díez, ya que no constaba en las bases de datos del PSOE Federal. El partido ha trasladado ahora todos los datos de los que se dispone, ampliando la solicitada por el juez.

Los socialistas han admitido los pagos en un documento con el que responden a una solicitud del titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, que investiga las presuntas maniobras de Díez contraestán investigados por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Además, están incursos en otra investigación en la Audiencia Nacional. El escrito del juez solicitando información parte de una petición de la acusación popular que ejerce Hazte Oír, que solicitó una batería de diligencias admitidas por el juez en un auto comunicado el pasado mes de abril.

El PSOE ha explicado en un comunicado que requirió al partido en Cantabria toda la documentación de 2017 que tenía que ver con Leire Díez, ya que no constaba en las bases de datos del PSOE Federal y ha trasladado ahora todos los datos de los que se dispone, ampliando la solicitada por el juez. Tal y como han señalado desde el partido, actúan con 32.903,28 euros brutos, repartidos en 18 facturas.

En el segundo tramo de su colaboración con el PSOE cántabro, cobró una cantidad bruta de 11.956,12 euros, cantidad que incluye una indemnización por la rescisión unilateral del contrato. Una aspirante a la plaza de David Sánchez afirma que no había igualdad de oportunidades durante el proceso.

El PSOE ha explicado que requirió al partido en Cantabria toda la documentación de 2017 que tenía que ver con Leire Díez, ya que no constaba en las bases de datos del PSOE Federal. El partido ha trasladado ahora todos los datos de los que se dispone, ampliando la solicitada por el juez. El PSOE ha explicado que actúan con 32.903,28 euros brutos, repartidos en 18 facturas.

En el segundo tramo de su colaboración con el PSOE cántabro, cobró una cantidad bruta de 11.956,12 euros, cantidad que incluye una indemnización por la rescisión unilateral del contrato. Una aspirante a la plaza de David Sánchez afirma que no había igualdad de oportunidades durante el proceso.

El PSOE ha explicado que requirió al partido en Cantabria toda la documentación de 2017 que tenía que ver con Leire Díez, ya que no constaba en las bases de datos del PSOE Federal. El partido ha trasladado ahora todos los datos de los que se dispone, ampliando la solicitada por el juez. El PSOE ha explicado que actúan con 32.903,28 euros brutos, repartidos en 18 facturas.

En el segundo tramo de su colaboración con el PSOE cántabro, cobró una cantidad bruta de 11.956,12 euros, cantidad que incluye una indemnización por la rescisión unilateral del contrato. Una aspirante a la plaza de David Sánchez afirma que no había igualdad de oportunidades durante el proceso





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