El PSOE admite haber pagado 45.000 euros a Leire Díez

El PSOE ha admitido haber pagado 45.000 euros a Leire Díez, más de lo que previamente había declarado. La fontanera socialista recibió este dinero en calidad de asesora de comunicación del PSOE de Cantabria entre los años 2015 y 2017.

El PSOE ha admitido haber pagado 45.000 euros a Leire Díez , más de lo que previamente había declarado. La fontanera socialista recibió este dinero en calidad de asesora de comunicación del PSOE de Cantabria entre los años 2015 y 2017.

Sin embargo, en su comparecencia en el Senado, ella solo reconoció haber cobrado del partido en 2008. Afirmó que no había estado en nómina del PSOE y que solo cobró de esa formación cuando era su responsable de comunicación en Cantabria en 2008. Las fechas entre lo notificado por el PSOE al juez Zamarriego y las declaraciones de Leire Díez no cuadran.

Por eso, la fontanera ha declarado a la Sexta que se equivocó en su declaración y también ha apuntado que en 2008 no estaba en nada del partido. En 2018, Leire comenzó a trabajar en Enusa. Concretamente, fue la responsable de comunicación de esa empresa pública desde 2018 a 2021, mismo período en el que José Vicente Berlanga, que dimitió por la causa de la SEPI, era el presidente.

El PSOE ha justificado que no informaron antes sobre el pago de 45.000 euros a Leire, afirmando que el 14 de mayo el partido respondió a un requerimiento judicial sobre los pagos que ascendían a 15.612,04 euros. El adeudo se desglosaba en 3.655,92 euros brutos correspondientes a las facturas de enero y febrero de 2017 por un primer contrato; y 11.956,12 euros correspondientes a los pagos del segundo contrato entre marzo y septiembre de 2017.

Según fuentes socialistas, ahora la formación no solo ha contestado al requerimiento del juzgado número 9 de Plaza de Castilla, sino que amplió la información solicitada. Para ello, aseguran que el partido ha pedido al PSOE de Cantabria confirmar que se habían hecho más pagos a la fontanera en dos contratos que firmó como asesora de comunicación autónoma. Por el primero, comprendido entre septiembre de 2015 y febrero de 2017, percibió, donde se incluye indemnización por la rescisión contractual.

La suma asciende así a 44.859 euros, que se pagaron por transferencia bancaria. Esta es la cifra que ahora reconoce el partido, que insiste en su plena transparencia y colaboración con la justicia





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PSOE Leire Díez Pagos Cantabria Comunicación Transparencia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El PSOE cántabro declara haber pagado 45.000 euros a Leire Díez como asesora de comunicaciónLa formación detalla los pagos realizados a la exmilitante socialista entre 2015 y 2017 ante el juzgado que la investiga por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias....

Read more »

El PSOE admite pagos a Leire Díez y Victoria's Secret sube en Wall StreetEl PSOE admite haber pagado a Leire Díez por labores de comunicación en Cantabria, mientras que las acciones de Victoria's Secret suben en Wall Street tras anunciar ganancias netas de 47,7 millones de dólares en el primer trimestre.

Read more »

El PSOE eleva a 45.000 euros lo que pagó a la 'fontanera' Leire Díez como periodistaEl Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha remitido un escrito al juez de Madrid que investiga a Leire Díez, una persona que fue concejal en Cantabria, aclarando que la tuvo contratada como periodista en 2015 y 2016, además de 2017. El PSOE eleva el monto de los pagos de 15.000 a 45.000 euros.

Read more »

El PSOE admite los pagos a Leire Díez y explica su colaboración con el partidoEl PSOE ha admitido los pagos a Leire Díez, una ex funcionaria del partido que fue investigada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. El partido ha explicado que requirió al partido en Cantabria toda la documentación de 2017 que tenía que ver con Leire Díez, ya que no constaba en las bases de datos del PSOE Federal. El partido ha trasladado ahora todos los datos de los que se dispone, ampliando la solicitada por el juez.

Read more »