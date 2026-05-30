El PSOE, acorralado por múltiples investigaciones judiciales

La semana judicial del PSOE se ha visto marcada por el registro de la UCO en su sede, la imputación de Zapatero y el inicio del juicio contra el hermano de Sánchez, mientras el presidente descarta elecciones y pide comparecer en el Congreso.

La semana judicial ha sido especialmente intensa para el Partido Socialista, con múltiples frentes abiertos que han puesto en el punto de mira a varias de sus figuras más destacadas.

Por un lado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo un registro en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, en el marco de una investigación sobre una presunta trama de influencias que habría beneficiado a la aerolínea Plus Ultra. Esta operación se produjo apenas unos días después de que el juez imputara al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como supuesto vértice de dicha trama.

Según los informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Zapatero habría utilizado su influencia para favorecer a la compañía aérea, y en la causa se menciona a una sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, además de anotaciones en libretas con referencias a recursos como oro, níquel o petróleo, y conexiones con altos cargos de Venezuela. Por otro lado, el inicio del juicio contra Víctor Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación de Badajoz, ha añadido más presión sobre el Ejecutivo.

En este contexto, el presidente Pedro Sánchez descartó convocar elecciones anticipadas y solicitó comparecer en el Congreso para informar sobre la situación política. La investigación también ha revelado que Leire Díez, exgerente del PSOE, habría recibido pagos del partido para obstaculizar causas judiciales contra el Gobierno y la formación, en una trama que el juez sitúa como punto de inflexión en una reunión del 26 de abril de 2024, coincidiendo con los días de reflexión de Sánchez.

En esta red, el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y la gerente socialista Ana Fuentes aparecen como figuras clave, y el juez considera que el exdirigente socialista Cerdán habría puesto la estructura del partido a disposición de los investigados. El PSOE ha denunciado un trato diferenciado por parte de la justicia y ha pedido que no se judicialice la política, mientras que la oposición ha aprovechado para criticar la gestión del Gobierno.

La Universidad Complutense, por su parte, ha reclamado a Begoña Gómez, esposa del presidente, más de 113.000 euros por el software de una cátedra que dirigía. En medio de esta tormenta, el presidente Sánchez ha reiterado su confianza en la inocencia de su entorno y ha asegurado que no permitirá que las presiones judiciales desestabilicen al Ejecutivo.

La situación sigue siendo incierta, con múltiples investigaciones en curso y la sombra de la corrupción planeando sobre el principal partido del gobierno de coalición





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