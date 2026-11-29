Descubre cómo la Fundación Rockefeller financió un experimento masivo en Maine durante 13 años para crear un superperro mediante selección genética.

En la década de 1940, en el estado de Maine, Estados Unidos, un consorcio de científicos llevó a cabo un experimento de escala industrial con un objetivo claro: criar un "superperro". Este proyecto, conocido como la Escuela para Perros, utilizó una instalación masiva construida específicamente para el fin durante trece años. La iniciativa implicó el seguimiento minucioso de más de 500 cachorros de diversas razas, incluyendo cocker spaniel, beagle, pastor de las Shetland, basenji y fox terrier de pelo duro. El estudio buscaba determinar si era posible seleccionar genéticamente la inteligencia y el comportamiento canino para crear una criatura hiperinteligente.

Metodología de Estudio de Comportamiento

Los investigadores registraron cada aspecto del desarrollo de los cachorros desde el mismo momento de su nacimiento. Se documentaba con precisión su primera respuesta de sobresalto, el primer intento de ingerir comida sólida, la primera pelea de juego con sus hermanos y el primer meneo de cola. A las cinco semanas de vida, los animales eran sometidos a una batería de pruebas complejas que evaluaban su inteligencia, dominancia, reactividad emocional y aptitud para el adiestramiento. John Fuller, uno de los investigadores principales del proyecto, señaló en 1985 que podía predecir exactamente dónde estaría cada cachorro en los siguientes doce meses basándose en sus respuestas tempranas.

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Financiación Rockefeller y Contexto Histórico

El proyecto recibió una financiación inicial de US$632.000 dólares por parte de la Fundación Rockefeller, una cifra equivalente a casi US$9 millones en la actualidad. Alan Gregg, entonces director de la División de Ciencias Médicas de la Fundación, fue el responsable de asignar estos fondos para filantropía. Gregg buscaba modernizar la psiquiatría y comprender las causas profundas de los comportamientos indeseables en humanos. Consideraba que los delincuentes y los inestables emocionales eran resultado de una mala genética y creía que la selección artificial podría mejorar la especie.

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Conexión Eugenesia y Selección Artificial

Aunque la eugenesia humana había perdido crédito tras las atrocidades nazis del Holocausto, algunos académicos mantuvieron la convicción de que la genética era el factor principal del comportamiento. Gregg propuso criar un perro extremadamente inteligente para respaldar su teoría de que la inteligencia es abrumadoramente hereditaria. Escribió en una carta de 1945 que el ser humano tenía tanto que ganar en lo intelectual mediante emparejamientos sensatos como mediante institutos educativos costosos. Este enfoque reflejaba la era dorada de la ciencia de posguerra, donde se destinaban grandes sumas de dinero a proyectos de investigación sin muchas preguntas sobre sus implicaciones éticas.

Impacto en la Comprensión Canina Actual

Las conclusiones de este gigantesco experimento cambiaron para siempre nuestra comprensión sobre los perros. El estudio respondió preguntas fundamentales sobre si algunas razas son más inteligentes que otras y qué importancia posee la crianza en el desarrollo del carácter canino. Al demostrar que la interacción entre genética y entorno es más compleja que la simple selección, el proyecto dio el golpe definitivo a la eugenesia aplicada a los animales. Hoy en día, los métodos de socialización y crianza se basan en datos obtenidos de este tipo de investigaciones longitudinales que rastrearon a cientos de perros desde su nacimiento.