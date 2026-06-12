El promotor del CGPJ propone archivar la denuncia de Bolaños contra Peinado

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha propuesto por segunda vez archivar la denuncia presentada por el ministro Félix Bolaños contra el juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.

El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ ha propuesto por segunda vez archivar la denuncia presentada por el ministro Félix Bolaños contra el juez Juan Carlos Peinado .

No se ha encontrado base objetiva para abrir expediente disciplinario contra Peinado, quien investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Las filtraciones denunciadas por Bolaños no se pueden atribuir con certeza al juez, ya que muchas personas tenían acceso a los documentos y grabaciones. La investigación interna concluye que las actuaciones denunciadas afectan a cuestiones jurisdiccionales y no constituyen infracciones disciplinarias según la ley.

Así lo ha concluido, por segunda vez, el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, que ha propuesto de nuevo a la Comisión Permanente el archivamiento de la denuncia. Según ha sabido EL ESPAÑOL, el juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, según ha sabido EL ESPAÑOL, que sea juzgada por supuestos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, lo que está pendiente de la resolución por la Audiencia Provincial de Madrid de recursos interpuestos por el fiscal y las defensas.

Las diligencias informativas abiertas a Peinado por el órgano de gobierno de los jueces cumplirán un año el próximo día 20. Se trata de una investigación inicial (previa, en su caso, al expediente disciplinario) cuyo origen fue un escrito que Bolaños dirigió a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, el 4 de junio de 2025. Nunca en la etapa democrática un ministro de Justicia ha interpuesto denuncias disciplinarias contra un magistrado.

A ese inicial escrito han seguido otros tres, según fuentes del CGPJ. En todos se ponen de manifiesto supuestas irregularidades que para Bolaños tienen alcance disciplinario relacionadas con su propia citación por Peinado para que declarara como testigo en relación con el nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de Begoña Gómez.

Se refiere, por ejemplo, al empeño de Peinado en que el 24 de junio de 2025 elevó al Supremo contra él, rechazada por el alto tribunal por su absoluta falta de fundamento. El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, encargado de llevar a cabo las diligencias informativas y de instruir los expedientes disciplinarios contra los jueces, hizo una serie de observaciones sobre la investigación.

Es el caso de la decisión del instructor de llamar a declarar al ministro y de elevar a la Sala Penal la exposición razonada. O la forma de conducir el interrogatorio, su duración, la pertinencia o no de las preguntas o peticiones de información realizadas por el juez.

Todo ello forma parte del ejercicio de la función judicial, cuyo acierto o desacierto corresponde determinarlo a los órganos jurisdiccionales superiores y en el que un órgano político-administrativo como el CGPJ no puede actuar. Para el promotor de la acción disciplinaria, además, los términos con los que el juez Peinado se ha dirigido al ministro Bolaños no pueden estimarse desconsiderados ni injustificados en el contexto de controversia procesal entablada.

En todo caso, y en particular en lo referido al término 'investigado' (condición procesal que Peinado no podía dar a un aforado), el CGPJ no puede actuar, porque la ley exige que previamente el órgano judicial que haya controlado la resolución controvertida deduzca testimonio contra el juez. Algo que, en lo que se refiere al instructor del 'caso Begoña', no han hecho nunca ni el Tribunal Supremo ni la Audiencia Provincial de Madrid.

En aquella primera propuesta de archivo, el PAD indicó que no había indicio alguno de que la filtración a los medios de las resoluciones que afectaban a Bolaños o del video de su declaración haya sido realizada por el juez. El CGPJ no acogió esa primera propuesta de archivo y ordenó al promotor de la acción disciplinaria que profundizara en la investigación de la conducta de Peinado.

Durante los dos últimos meses se han acordado nuevas diligencias en relación con las filtraciones denunciadas por Bolaños, ya que existe una infracción disciplinaria de carácter muy grave consistente en la divulgación de datos conocidos en el ejercicio de su función, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona. El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ ha propuesto por segunda vez archivar la denuncia presentada por el ministro Félix Bolaños contra el juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.

La investigación interna concluye que las actuaciones denunciadas afectan a cuestiones jurisdiccionales y no constituyen infracciones disciplinarias según la ley. Así lo ha concluido, por segunda vez, el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, que ha propuesto de nuevo a la Comisión Permanente el archivamiento de la denuncia.

El CGPJ ha propuesto de nuevo a la Comisión Permanente el archivamiento de la denuncia, después de una investigación interna que concluyó que las actuaciones denunciadas afectan a cuestiones jurisdiccionales y no constituyen infracciones disciplinarias según la ley. El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ ha propuesto por segunda vez archivar la denuncia presentada por el ministro Félix Bolaños contra el juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.

La investigación interna concluye que las actuaciones denunciadas afectan a cuestiones jurisdiccionales y no constituyen infracciones disciplinarias según la ley. El CGPJ ha propuesto de nuevo a la Comisión Permanente el archivamiento de la denuncia, después de una investigación interna que concluyó que las actuaciones denunciadas afectan a cuestiones jurisdiccionales y no constituyen infracciones disciplinarias según la ley.

El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ ha propuesto por segunda vez archivar la denuncia presentada por el ministro Félix Bolaños contra el juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. La investigación interna concluye que las actuaciones denunciadas afectan a cuestiones jurisdiccionales y no constituyen infracciones disciplinarias según la ley.

El CGPJ ha propuesto de nuevo a la Comisión Permanente el archivamiento de la denuncia, después de una investigación interna que concluyó que las actuaciones denunciadas afectan a cuestiones jurisdiccionales y no constituyen infracciones disciplinarias según la ley





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