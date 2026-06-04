El programa de David Broncano con Roberto Carlos y Eladio Carrión

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos y el artista puertorriqueño Eladio Carrión serán los invitados de David Broncano este jueves 4 de junio en un programa especial debido a la emisión del partido amistoso entre España e Irak.

El programa de David Broncano acoge a Roberto Carlos y Eladio Carrión este jueves 4 de junio con un horario especial debido a la emisión del partido amistoso entre España e Irak.

Puedes seguir el programa a partir de las 22:50 en La 1 y RTVE Play, donde también podrás volver a disfrutar de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de forma gratuita. Roberto Carlos es un exfutbolista brasileño que fue considerado durante varios años el campeón del mundo y de América con su selección, y ganador de tres Champions League y cuatro ligas con el Real Madrid.

Su subida al ataque por el carril izquierdo y sus tiros de falta le convirtieron en una de las figuras más populares del planeta futbolístico. De hecho, su gol de libre directo contra Francia está valorado como uno de los mejores de la historia por el efecto imposible que cogió el balón.

Por otro lado, Eladio Carrión es una de las figuras más populares del trap latino a nivel internacional. Su registro vocal particularmente grave le convierte en uno de los artistas más reconocibles de la escena, con éxitos como 'Eladio Carrión visita Iconos Playz para hablar de su pasado, presente y futuro y conocer qué se esconde detrás del 'monarca' del trap latino





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