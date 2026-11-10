El programa Auto+ se agotará antes de noviembre ante la alta demanda

La alta demanda de ayudas al coche eléctrico podría agotar el plan Auto+ un mes antes de lo previsto, generando incertidumbre entre el sector y las autoridades tras las elecciones del 29N.

La demanda masiva de subvenciones al coche eléctrico está provocando que el programa Auto+ se agote antes de lo previsto por el calendario oficial. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Industria y Turismo, la gestión de estas ayudas ha superado las expectativas iniciales, generando una urgencia por definir el futuro de estas ayudas tras las elecciones generales.

Evolución de las solicitudes y agotamiento presupuestario

Los registros del Ministerio de Industria y Turismo indican que la semana pasada se presentaron solicitudes por un valor total de 305,6 millones de euros por parte de particulares. Paralelamente, las empresas y autónomos han requestado 38,58 millones de euros para sus flotas y operaciones. Esta cifra refleja un interés sostenido y acelerado por parte de los ciudadanos y el sector empresarial por acceder a los incentivos disponibles.

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Al comparar estos montos con los presupuestos asignados, la situación se torna crítica para los plazos establecidos. La primera partida, destinada a particulares, cuenta con 350 millones de euros, mientras que la segunda, para empresas y autónomos, tiene 50 millones. Fuentes del sector consultadas estiman que los fondos del Auto+ se agotarán en la semana de las elecciones generales, programadas para el 29 de noviembre. Esto supondría una anticipación de un mes respecto a la fecha límite marcada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que fijaba el 31 de diciembre como el final oficial del programa.

El calendario de vencimiento también coincide con la expiración de otras ventajas fiscales importantes. En la fecha prevista para el agotamiento del programa, caduca la deducción de un máximo de 3.000 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la compra de un vehículo con enchufe. Esta convergencia de finales de plazos podría generar un efecto distorsionador en el mercado final del trimestre.

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Análisis del consumo medio y capacidad restante

El cálculo de la capacidad restante del presupuesto se basa en el consumo medio por expediente solicitado en el Auto+. Para los particulares, esta media se sitúa en 3.165 euros. Con esta cifra, las fuentes del sector estiman que el dinero disponible habría sido suficiente para poco más de 14.000 solicitudes. Sin embargo, la realidad actual es que el número ya se encuentra por debajo de esa cota, ya que en la última semana se han seguido presentando nuevos expedientes que reducen la reserva disponible.

En el segmento de autónomos y empresas, la dinámica es similar pero con montos más elevados. La media de consumo por expediente solicitado en esta línea asciende a 4.297 euros. Por tanto, el presupuesto restante permitiría atender aproximadamente 2.658 solicitudes más. Es importante notar que esta cifra también se vería reducida, dado que los datos consultados corresponden a la situación de la semana pasada y no reflejan las solicitudes de los días posteriores.

Posiciones institucionales y continuidad tras las elecciones

Fuentes del Ministerio de Industria han expresado su satisfacción con el desempeño del programa, calificándolo como un caso de éxito a pesar de la tardanza en su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que ocurrió en julio. El programa ha demostrado mayor resistencia que su predecesor, el Moves, el cual necesitó duplicar sus fondos el ejercicio pasado para responder a toda la demanda existente. Esta comparación resalta la eficacia relativa de las nuevas medidas en un contexto de mayor concienciación ecológica.

Si no se produce un cambio de Gobierno tras la cita electoral del 29N, el Ministerio de Industria da por descontado que las ayudas al vehículo eléctrico continuarán en los próximos ejercicios. Esta continuidad se enmarcaría como uno de los elementos clave del Plan España Auto 2030, una hoja de ruta industrial y de apoyo económico al automóvil pactada entre el Ejecutivo y el sector automotriz. Este plan busca asegurar la transición hacia una movilidad sostenible a largo plazo.

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No obstante, existe una preocupación significativa ante la posibilidad de un cambio de inquilino en La Moncloa. Las entidades del sector temen que en tal escenario se pueda perder hasta un semestre sin ayudas, lo que afectaría la estabilidad del mercado. Estas ayudas, de ser prorrogadas, tendrían que ser retroactivas para dar respuesta a toda la demanda que se produzca hasta la aprobación de los nuevos fondos, generando una complejidad administrativa añadida.

Impacto en el mercado y expectativas para 2027

A esta incertidumbre política se suma la influencia de Vox, un partido que no apoya la transición ecológica. Dado que el Partido Popular (PP) necesitaría el apoyo de Vox para gobernar según la mayoría de las encuestas, existe el temor de que las ayudas al vehículo electrificado sufran recortes o retrasos significativos. Esta situación añade un nivel de riesgo político que las empresas del sector intentan mitigar con alertas públicas.

Faconauto, la patronal de concesionarios, ha pedido visibilidad sobre la continuidad de las ayudas al vehículo electrificado en 2027. En la presentación de los datos de matriculaciones de octubre, esta organización subrayó la importancia de no perder el efecto positivo que estas ayudas han tenido sobre el mercado. Su postura está alineada con la de Ganvam, asociación que representa a los vendedores y reparadores, y con Anfac, la patronal nacional de fabricantes de coches.

Ganvam ha enfatizado que es importante que los incentivos tengan continuidad y no dependan de los ciclos electorales. El objetivo es evitar que la incertidumbre administrativa termine trasladándose a las decisiones de compra de los consumidores. Esta petición refleja un consenso amplio dentro del ecosistema de la movilidad en España sobre la necesidad de estabilidad regulatoria. La discusión también abarca lo que acuerde la Unión Europea dentro de la nueva ley de aceleración industrial, conocida por sus siglas en inglés como IAA, que están discutiendo los Veintisiete actualmente. La interconexión entre las políticas nacionales y europeas añade otra capa de complejidad a la gestión de estos fondos.