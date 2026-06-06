El profundo impacto emocional de la pérdida de cabello y el avance científico que ofrece esperanza

Una mujer relata su experiencia al perder el cabello durante la quimioterapia, destacando cómo este suceso afecta la identidad y autoimagen. Científicos japoneses logran un avance al recrear el ciclo completo de crecimiento capilar en ratones, abriendo la puerta a posibles tratamientos reversibles para la alopecia. El artículo explora el significado histórico y social del cabello, su papel como marcador de identidad y el impacto psicológico de su caída, que va más allá de la vanidad.

Estaba arrodillada frente a la bañera, lavándome el pelo en la habitación de un hotel un sábado por la noche, preparándome para la celebración del 40 cumpleaños de mi amiga.

Diecisiete días antes, había recibido la primera de seis sesiones de quimioterapia para tratar mi cáncer de mama, pero habían pasado días sin que se me cayera un pelo. Pero mientras sostenía la ducha sobre mi cabeza, de repente el chorro de agua se oscureció, y largos mechones de cabello castaño empezaron a acumularse alrededor del desagüe, justo delante de mis ojos. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo.

Durante la quimioterapia, había estado usando un gorro refrigerante, el casco de congelación diseñado para ayudar a conservar el cabello durante el tratamiento. Me dijeron que no funcionaba para todas. Puede sonar dramático, pero para mí, perder el cabello fue incluso peor que perder un seno por una mastectomía. ¿Por qué?

Porque sin mi cabello, no era yo misma. Ahora, científicos en Japón creen estar un paso más cerca de cambiar la realidad de la caída del cabello para millones de personas. En lo que los investigadores denominan un gran avance, un equipo, liderado por el profesor Takashi Tsuji, afirma haber logrado recrear el ciclo completo de crecimiento del cabello en ratones; es decir, el cabello puede crecer, caerse y volver a crecer de forma natural.

Si bien el cabello trasplantado ya puede crecer, recrear folículos que se comporten como el natural dentro del cuerpo -creciendo, cayendo y volviendo a crecer repetidamente con el tiempo- resulta mucho más difícil. Para las mujeres que viven con la caída del cabello -ya sea por tratamiento contra el cáncer, alopecia o envejecimiento-, avances como este sugieren algo que antes se creía imposible: que la caída del cabello se puede revertir.

La condición afecta a millones de personas en todo el mundo, y los estudios sugieren que alrededor de un tercio de las mujeres experimentarán caída del cabello en algún momento de su vida. ¿Por qué se suele subestimar el impacto emocional de la caída del cabello y qué revela nuestra reacción ante ella sobre nuestra identidad, nuestro sentido de control y nuestra autoimagen? A lo largo de la historia, el cabello rara vez ha sido simplemente cabello.

En el Antiguo Egipto, los faraones y las mujeres nobles lucían elaboradas pelucas trenzadas para demostrar su poder, y en la Edad Media, el cabello largo de las mujeres se asoció con la feminidad y la virtud. En el siglo XVII, los hombres usaban la periwig -largos y voluminosos rizos artificiales- para denotar riqueza y un alto estatus social. Y en la década de 1920, las mujeres con el cabello corto llegaron a representar la independencia y la rebeldía femenina.

Es un marcador biológico, fisiológico y social de las etapas de nuestra vida, agrega. Es una forma de distinguir el género, la raza y la religión. Está tan ligado a la identidad que termina siendo muy significativo en la manera en que categorizamos a las personas, explica. La depilación forzosa se ha utilizado a menudo para despojar a los judíos de su identidad y humanidad.

En los campos de concentración alemanes, a los judíos les rapaban la cabeza y les cambiaban la ropa por uniformes de prisión. Tras la liberación de Francia en 1944, a miles de mujeres acusadas de colaborar con los ocupantes alemanes les raparon la cabeza públicamente como castigo y humillación.

Una de las imágenes más famosas, La mujer rapada de Chartres de Robert Capa, muestra a una joven madre caminando entre una multitud que la abuchea con una esvástica pintada en la frente. Si el cabello puede tener tanto significado social y emocional, no sorprende que los científicos hayan dedicado años a intentar comprender por qué su pérdida puede resultar tan devastadora y si algún día será reversible.

Una y otra vez, las mujeres me dijeron lo mismo: no tenía nada que ver con la vanidad. Nicky Elkington, peluquera, me contó que estaba decidida a no perder el cabello durante la quimioterapia. No es cuestión de vanidad… y creo que la gente piensa eso, pero es tu identidad y no quería parecer que tenía cáncer, dice.

Natasha Anderson, enfermera escolar y madre de dos hijos, dijo que le encantaba jugar con su cabello cuando era niña: Una semana con un gran afro, y al siguiente con extensiones, recuerda. Ante la posibilidad de perderlo por la quimioterapia, la mujer le pidió a su hermano que se lo afeitara





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