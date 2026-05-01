El Primero de Mayo y la memoria sindical: por qué hoy más que nunca necesitamos los sindicatos

Un testimonio personal sobre el valor de la lucha sindical en el Primero de Mayo, desde la infancia en el seno de una familia obrera hasta la defensa de los derechos laborales en el siglo XXI. El autor reflexiona sobre la importancia de la afiliación sindical y su papel en la defensa de la vivienda, la paz, la democracia y los servicios públicos.

Mi infancia no transcurrió en un patio de Sevilla, sino en el patio de la UGT en Badajoz. Cuando me preguntan por mis orígenes, siempre parafraseo el verso de Machado adaptado a la lucha obrera .

Tuve la suerte de crecer en una familia de sindicalistas, a finales de los setenta y principios de los ochenta. Tras salir de clase, pasaba las tardes en la sede local del sindicato socialista, jugando con los hijos de otros compañeros, ayudando a pintar pancartas para movilizaciones, y viendo a los trabajadores que acudían a denunciar abusos, reunirse en asambleas, negociar convenios y preparar huelgas.

El Primero de Mayo forma parte de mi memoria más íntima, un día de fiesta con música y comida compartida tras la manifestación, como hoy las cervezas con amigos al terminar, porque siempre hemos querido el pan y las rosas. Este Primero de Mayo estaré en una de las muchas manifestaciones convocadas, como cada año.

Ni siquiera falté cuando vivía en Madrid, donde algún genio situó la fiesta de la comunidad el 2 de mayo, como si quisiera sabotear la manifestación obrera en la capital con un largo puente. Este viernes iré con mis hijas, que llevan manifestándose conmigo desde que eran bebés en el carrito, y que hace tiempo vienen por convicción, sin que yo las lleve, igual que no se pierden una huelga o manifestación estudiantil.

Por supuesto, estoy afiliado a un sindicato de clase, y si tú no lo estás, ya estás tardando. No valen excusas: hay sindicatos para todos los gustos, de distintas tradiciones políticas (excepto fascistas, por mucho que se disfracen), generales o sectoriales, estatales o territoriales, internacionalistas, independentistas, más negociadores o más combativos. No me creo que no haya un sindicato que te represente.

Tampoco sirve el argumento de que 'los sindicatos ya no tienen sentido', 'son de otro tiempo', uno de los mantras del discurso antisindical. Te aseguro que sin organizaciones de trabajadores, viviríamos mucho peor. Sí, soy un apologista del movimiento sindical, no me escondo. No es por nostalgia, sino por necesidad.

Suelo decir, en broma pero muy en serio, que si reunimos a un comité de sabios, los mejores cerebros de nuestro tiempo, los encerramos durante un fin de semana y no los dejamos salir hasta que inventen un instrumento para defender los derechos de los trabajadores en el siglo XXI, al terminar saldrían y anunciarían la invención... del sindicato. En este Primero de Mayo sobran motivos para salir a la calle, los mismos que para afiliarse.

La defensa de nuestros derechos, que no se defienden solos, y la mejora del poder adquisitivo, claro. Pero también la vivienda, cuya emergencia sufre especialmente la clase trabajadora, y que, en el caso del alquiler, defenderíamos con más fuerza desde sindicatos de inquilinos.

Leo lemas y manifiestos de distintos sindicatos para este Primero de Mayo, y proponen manifestarse por derechos laborales, salarios y vivienda, pero también por la paz, contra la guerra y el rearme, por la democracia y contra el fascismo, en solidaridad con los trabajadores migrantes o en defensa de la sanidad, la educación y los servicios públicos. Para todo ello, la mejor respuesta sigue siendo la lucha sindical, como lo ha sido desde las primeras sociedades obreras hace dos siglos. Venga, nos vemos en las calles





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