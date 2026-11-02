El primer ministro neerlandés y la gestación subrogada altruista

El primer ministro de Países Bajos revela que su pareja tendrá un hijo mediante vientre de alquiler altruista, desatando un debate ético y legal en Europa sobre la regulación de estas prácticas reproductivas.

El primer ministro de los Países Bajos, Dick Schoof, ha anunciado públicamente que su pareja, la jugadora argentina de hockey Nicolás Keenan, está esperando su primer hijo mediante un procedimiento de vientre de alquiler. El nacimiento está previsto para la primavera de 2027 y ha generado un intenso debate sobre la ética y la regulación de estas prácticas en el contexto europeo actual.

Detalles del acuerdo altruista

Según ha explicado el partido del mandatario, el liberal D66, ambas mujeres participantes en el proceso pertenecen al entorno cercano de la pareja. Han decidido participar de manera altruista, sin mediar transacción económica alguna, lo que se presenta como el elemento distintivo que legitima esta modalidad frente a otras formas de gestación subrogada.

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Una de las mujeres actuará como donante de óvulos y la otra llevará adelante el embarazo. Esta estructura busca mantener una vinculación genética con el padre mientras se elimina la figura de la gestante desde una perspectiva legal, aunque la jurista señala que esto no quita relevancia al trabajo biológico realizado.

Posturas críticas sobre la familia heteronormativa

La jurista María Eugenia Rodríguez Palop ha cuestionado esta narrativa, argumentando que se intenta mostrar a la pareja como crítica con la familia heteronormativa cuando, en realidad, se demuestra una obsesión por perpetuar los genes propios. Considera que esta aspiración a mantener la filiación biogenética relega a un segundo plano la participación real de las mujeres que gestan.

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Rodríguez Palop sostiene que ninguna persona tiene derecho a exigir la satisfacción de su deseo de tener hijos, especialmente cuando no todas las mujeres involucradas se encuentran en las mismas circunstancias. Sus motivaciones no pueden reducirse exclusivamente a la necesidad económica ni considerarse necesariamente como víctimas en un proceso del que muchas no se reconocen afectadas de esa manera.

Desigualdades en los mercados reproductivos

La especialista advierte que la ausencia de pago suele utilizarse como argumento de legitimación, pero esto oculta desigualdades estructurales. Recurrir a estas clínicas requiere recursos económicos suficientes, lo que introduce una barrera de clase y origen. Los principales mercados no se limitan al sur global, incluyendo países con fuerte industrialización y desigualdades marcadas como Estados Unidos, México o India.

June Fernández añade que criticar estas relaciones sin escuchar a las mujeres puede reproducir una mirada paternalista. Es necesario fiscalizar las desigualdades que condicionan las decisiones femeninas, pero también validar su capacidad de interpretar sus propias circunstancias sin imponer categorías de maternidad que no siempre se ajustan a su experiencia vital.

Regulación pendiente en el Parlamento neerlandés

Este caso coincide con la inminente aprobación de una propuesta en el Parlamento neerlandés para regular estas prácticas. El objetivo es facilitar el reconocimiento de la filiación de las criaturas nacidas por este método, abordando vacíos legales que actualmente existen en la Unión Europea. Los estados miembros han desarrollado respuestas muy distintas ante la falta de un marco común.

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Rodríguez Palop insiste en su oposición a la gestación subrogada en cualquier forma, ya sea comercial o altruista, porque invisibiliza el cuerpo de la gestante. Ella sostiene que subordinar el embarazo al proyecto reproductivo de otras personas es problemático, independientemente de la buena fe de los padres adoptivos o la supuesta solidaridad implicada en el proceso.