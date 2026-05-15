El Presidente Trump rompe la promesa de no beber alcohol en su visita a China, un ejemplo de negociación no verbal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió su promesa de no beber alcohol durante su visita a Pekín, lo que distingue el encuentro y cómo el líder chino, Xi Jinping, tenía el control. Este gesto es un ejemplo de cómo las técnicas de negociación no verbal pueden revelar debilidades y destacar debilidades del enemigo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , rompió su promesa de no beber alcohol durante su visita a Pekín, lo que destaca la importancia de ese encuentro y cómo el líder chino, Xi Jinping , tenía el control.

Este gesto es un ejemplo de cómo las técnicas de negociación no verbal pueden revelar debilidades. A lo largo de la historia, líderes como Adolf Hitler, Iósif Stalin y Richard Nixon han enfrentado situaciones similares. Hitler se vio superado por un mariscal finlandés que encendió un cigarro, Stalin hizo esperar a Churchill para demostrar poder, y Nixon fue forzado a hablar por el silencio de Mao. Estas tácticas muestran cómo un gesto puede determinar el resultado de una negociación





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