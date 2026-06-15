El presidente Trump ha prometido que los precios del petróleo caerán como una roca tras el acuerdo con Irán, pero la industria petrolera enfrenta desafíos prácticos extraordinarios para cumplir con esta promesa.

El presidente Trump enfrenta desafíos para cumplir con su promesa de que los precios del petróleo caerán como una roca tras el acuerdo con Irán .

A pesar de que los precios del petróleo para el mes inmediato han caído por debajo de los US$ 90 por primera vez en meses, el mercado de futuros aún no muestra que el petróleo baje de los US$ 70 hasta finales de 2031. La industria petrolera enfrenta desafíos prácticos extraordinarios, como la necesidad de desminar el estrecho de Ormuz, que podría tardar varias semanas.

La reabertura del estrecho también podría tardar un tiempo, ya que varias decenas de embarcaciones están cerca y listas para cargar más petróleo. La tensión en la región sigue siendo alta, y Irán ha respondido amenazando con atacar barcos que intenten transitar por el estrecho





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