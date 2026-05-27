El presidente Trump apoya a Ken Paxton en Texas y se enfrenta a una elección cara en el Senado

El presidente Donald Trump concluyó su gira de venganza en Texas, donde el fiscal general del estado, Ken Paxton, derrotó al senador John Cornyn en las primarias. A pesar de que los índices de aprobación nacional del presidente podrían estar cerca de su nivel más bajo, los votantes conservadores siguen apoyando fervientemente a Trump y están dispuestos a volverse contra aquellos a quienes él considera desleales.

El presidente Donald Trump concluyó su gira de venganza en Texas , donde el fiscal general del estado, Ken Paxton , derrotó al senador John Cornyn en las primarias.

A pesar de que los índices de aprobación nacional del presidente podrían estar cerca de su nivel más bajo, los votantes conservadores siguen apoyando fervientemente a Trump y están dispuestos a volverse contra aquellos a quienes él considera desleales. La decisión de Trump de ignorar la presión del Senado para que apoyara a Cornyn o se mantuviera al margen de la segunda vuelta selló el destino político de Cornyn.

Paxton calificó el respaldo de Trump como "la fuerza más poderosa en la política". Los republicanos se enfrentan a la perspectiva de tener que desembolsar una gran cantidad de dinero para defender un escaño en un estado tradicionalmente republicano en una contienda contra el representante estatal demócrata James Talarico, que podría convertirse en la elección más cara de la historia.

Trump también se enfrentará a siete meses más de mayorías republicanas en el Capitolio, donde legisladores como el representante de Kentucky, Thomas Massie, y el senador de Louisiana, Bill Cassidy, ya no están sujetos a las exigencias políticas de la reelección. La semana pasada, el Senado rompió con Trump respecto a su solicitud de financiar un salón de baile en la Casa Blanca y crear un "fondo contra la instrumentalización" para compensar a aquellos que, según la administración Trump, han sido perseguidos políticamente.

Mientras tanto, Talarico se convirtió en el protagonista, recaudando enormes sumas de dinero y trabajando para consolidar a su partido, incluyendo a los votantes afroamericanos que apoyaron a la representante Jasmine Crockett en las primarias. Ahora que ya se ha definido el enfrentamiento en las elecciones generales, Talarico, un seminarista presbiteriano que ha batido récords de recaudación de fondos, volverá a estar en el centro de atención





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