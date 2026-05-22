El presidente estadounidense, Donald Trump, ha pedido que el desempeño del "guardián del dólar", Kevin Warsh, sea "totalmente independiente" y el nuevo presidente de la Reserva Federal, Warsh, ha destacado que sus esfuerzos para frenar la inflación pueden traer una prosperidad inigualable y fortalecer la posición de Estados Unidos en el mundo. Trump ha elogiado a Warsh y ha asegurado que tendrá todo el apoyo de su Administración. También ha realizado un discurso en el Senado de EE.UU. donde ha pedido la retirada de las tropas de Irán y ha podido aprobar una resolución para limitar los poderes de guerra de Trump.

El presidente estadounidense pide que el desempeño del 'guardián del dólar' sea "totalmente independiente" y enfatiza que aunque busca frenar la inflación, no desea "frenar la grandeza".

El nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, se une al presidente Donald Trump en la juramentación del cargo de la Fed. Al describir los objetivos perseguidos, dice que "la inflación puede ser menor, el crecimiento más sólido, el salario real disponible más elevado y Estados Unidos puede ser más próspero; y, algo no menos importante, se fortalece la posición de Estados Unidos en el mundo".

Trump muestra su "energía y propósito" en su cargo y describe a Warsh como "un pensador brillante e independiente; un hombre profundamente dedicado a nuestra Constitución y —no menos importante— una presencia alegre y cordial en nuestro Tribunal Supremo". Además, Trump aplaude las credenciales de Warsh y asegura que tendrá todo el apoyo de su Administración.

Warsh dice que impulsará reformas y modernizaciones "umbrehítimamente necesarias" en el banco central y "transformando los métodos obsoletos de recopilación de datos, reduciendo la dependencia de modelos imprecisos y poniendo fin a la práctica de la Fed de emitir las llamadas orientaciones prospectivas". También hace un discurso en el Senado de EE. UU. donde aprueba una resolución para limitar los poderes de guerra de Trump y ordenar la retirada de las tropas de Irán





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