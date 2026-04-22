El presidente de Portugal visita España para consolidar las históricas relaciones bilaterales

El nuevo presidente de la República Portuguesa realiza su primer viaje oficial a Madrid, donde ha sido recibido por los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real, reafirmando la alianza estratégica entre ambas naciones.

El Palacio Real de Madrid ha vuelto a convertirse en el escenario central de la diplomacia europea al acoger la primera visita oficial de Estado del nuevo presidente de la República Portuguesa. Este encuentro marca un hito fundamental en la agenda exterior del mandatario, quien eligió España como su parada inaugural tras asumir el cargo.

El rey Felipe VI, quien ya estuvo presente en la ceremonia de investidura celebrada el pasado 9 de marzo en Lisboa, recibió personalmente al jefe del Estado portugués a pie de escalera. La ceremonia de bienvenida, marcada por el solemne despliegue de los alabarderos de la guardia real, culminó en la Sala de Embajadores, donde tuvo lugar el posado oficial ante los medios acreditados, consolidando una imagen de sintonía y respeto institucional entre las dos naciones vecinas. Tras el saludo protocolario, las delegaciones oficiales encabezadas por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, José Manuel Albares, se trasladaron a la histórica Sala de Tapices para mantener una reunión de trabajo donde se abordaron temas clave de la agenda bilateral. Al concluir este encuentro, los reyes ofrecieron un almuerzo en honor al presidente portugués y a su esposa, Margarida Maldonado Freitas. La primera dama, farmacéutica de profesión y madre de dos hijos, ha manifestado su firme intención de mantener su estilo de vida y privacidad en la medida de lo posible, aunque ha confirmado que acompañará a su marido en los compromisos institucionales más relevantes, como el de esta jornada. Durante el almuerzo, celebrado en un ambiente distendido en el comedor de diario, la reina Letizia ejerció de anfitriona, mostrando una calurosa bienvenida a la esposa del presidente en un acto que, por decisión propia, prescindió de discursos oficiales y contó con la presencia destacada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La relación entre España y Portugal atraviesa un momento de gran solidez, tal como quedó patente en el discurso de investidura del nuevo presidente en Lisboa. En aquel momento, el mandatario destacó que la presencia del monarca español no solo honraba a la República Portuguesa, sino que fortalecía unos lazos de amistad, cercanía y cooperación histórica inquebrantables. Esta visita no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de una estrategia consciente de la Casa del Rey por revitalizar el patrimonio del Palacio Real de Madrid. Esta tendencia, que ya se observó durante el último discurso de Navidad de Felipe VI, busca utilizar la majestuosidad de este escenario histórico como un símbolo de modernidad y transparencia. Tras los actos en el palacio, el presidente portugués continuó su agenda con un encuentro en el Palacio de La Moncloa junto a Pedro Sánchez, reafirmando el compromiso de ambos países por construir convergencias duraderas y un destino compartido. Este relevo presidencial sucede al mandato de Rebelo de Sousa, figura clave que estrechó notablemente los vínculos personales con la familia real española, habiendo recibido anteriormente a la princesa Leonor y a la infanta Sofía en momentos significativos de su formación institucional





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