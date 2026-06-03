El presidente de Plus Ultra detenido y su llamada al exjuez García-Castellón durante el arresto

El presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez Sola, solicitó durante su detención que la Policía contactara con el exjuez Javier Gómez García-Castellón. La diligencia policial del operativo, incluida en el sumario del caso instruido por el juez Calama, revela que Martínez Sola dio primero el nombre de su abogado y después el del exjuez, quien no ha respondido a las consultas del periódico. Plus Ultra se remite a un 'ni confirma ni desmiente' sobre la relación profesional entre la compañía y García-Castellón, amigo del directivo desde hace treinta años según fuentes próximas. Tras el arresto en su domicilio, donde se encontraba su esposa, Martínez Sola fue trasladado a las oficinas de la empresa para la intervención de sus dispositivos, y el juez le impuso medidas cautelares como la retención del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional, además de comparecencia semanal. El exjuez, inscrito como abogado en el Colegio de Madrid desde su jubilación, está vinculado a la causa que investiga irregularidades en la aerolínea, incluyendo un viaje organizado por Zapatero y una empresa fantasma en Dubái. La noticia se enmarca en la línea de investigaciones sobre corrupción y financiación ilegal en torno a empresas y figuras del mundo judicial y político.

El presidente de Plus Ultra , Julio Martínez Sola , fue detenido por la Policía en el marco de una investigación judicial. Durante el operativo, Martínez Sola pidió a los agentes que contactaran con el exjuez Javier Gómez García-Castellón para informarle de su arresto, según consta en la diligencia policial a la que ha tenido acceso Público.

Esta diligencia forma parte del sumario del caso que instruye el juez Calama. Fuentes cercanas al directivo aseguran que García-Castellón es amigo suyo desde hace unos treinta años. Por su parte, la aerolínea Plus Ultra, tras ser preguntada, ha respondido con un ambiguo 'ni confirma ni desmiente' acerca de si el exjuez, que está inscrito como abogado en el Colegio de Madrid desde su jubilación, le presta servicios profesionales. García-Castellón no ha atendido las preguntas de este periódico.

Según el procedimiento habitual, tras ser detenido, Martínez Sola proporcionó primero el teléfono de su abogado y después el del exjuez. Posteriormente, pidió llamar por teléfono. El grueso de las preguntas de este diario a Plus Ultra se han desviado hacia esa contestación oficial. La detención se produjo en el domicilio familiar de Martínez Sola, donde también se encontraba su esposa, que conocía el operativo.

Después del arresto, el presidente de la aerolínea fue trasladado a las oficinas de la empresa, en Pozuelo de Alarcón, para que presenciara la intervención y el acceso a sus dispositivos informáticos por parte de los agentes. El juez Calama, que dirige la instrucción del caso, ha impuesto a Martínez Sola varias medidas cautelares: comparecer en el juzgado cada lunes, la retención de su pasaporte y la prohibición de salir de España.

La investigación parece centrarse en presuntas irregularidades en la gestión de la compañía, incluyendo un viaje organizado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y una empresa fantasma situada en Dubái, entre otros aspectos. El exjuez García-Castellón, retirado de la carrera judicial, figura en el sumario por su relación con el detenido.

Fuentes próximas al directivo insisten en que ambos se ven con frecuencia y que nunca han ocultado su amistad, de ahí que Martínez Sola facilitara su contacto durante la detención. El caso Plus Ultra se inserta en un contexto más amplio de investigaciones sobre corrupción y financiación ilegal que salpican a empresas y personalidades del ámbito político y judicial.

La 'brigada política' del Partido Popular, por ejemplo, se sienta en el banquillo en otro procedimiento por intentar destruir pruebas de la 'caja b'. Asimismo, el exdirigente del PP Francisco Granados afronta su segundo juicio en la rama 'Púnica', que amañaba contratos en fiestas de municipios madrileños.

En este escenario, la relación entre el exjuez y el presidente de la aerolínea, así como los detalles del viaje a Dubái, son piezas que el juez Calama examina para desentrañar posibles delitos de financiación irregular, cohecho o blanqueo. La instrucción mantiene aúnmany incógnitas, como las versiones contradictorias sobre esa comida organizada por Zapatero y la empresa fantasma, que deben aclararse.

La aerolínea, por su parte, se ha limitado a un lacónico 'ni confirma ni desmiente' sobre los servicios profesionales que García-Castellón podría haberle prestado, lo que aviva las sospechas sobre la naturaleza de ese vínculo. Mientras tanto, el exjuez sigue sin responder a los requerimientos informativos





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