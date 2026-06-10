El presidente de la Junta de Castilla y León justifica la 'prioridad nacional' para hablar de arraigo, independientemente de la nacionalidad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido que la inmigración ha sido clave en la creciente población de la región y ha justificado el concepto de 'prioridad nacional' para hablar de arraigo, independientemente de la nacionalidad.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco , ha reconocido que la inmigración ha sido clave en la creciente población de la región y ha justificado el concepto de ' prioridad nacional ' para hablar de arraigo, independientemente de la nacionalidad.

Mañueco, investido presidente tras firmar un 'contrato' con Vox y anunciar una legislatura contra la 'corrupción y la mentira', ha iniciado su tercera legislatura, en la que ha querido reforzar el trabajo realizado en este tiempo, que le ha enseñado la 'responsabilidad innegable e indelegable' y los principios 'éticos' que deben regir su puesto. En estos años, Fernández Mañueco ha ido modificando su discurso, a pesar de su constante apelación a la 'moderación': las referencias al colectivo LGTB y al cambio climático ya se quedaron fuera en 2022.

Esta año el turno de las omisiones ha sido para la okupación, que era también una cuestión muy importante para el Mañueco de hace cuatro años a pesar de la baja incidencia. El presidente de la Junta ha pedido 'que nadie busque confundir' con el término 'prioridad nacional', que ha asumido por completo y que pretende una 'asignación justa de los recursos públicos en función de arraigo real y verificable', independientemente de su procedencia.

Mañueco ha garantizado que se acatará la legalidad, se mantendrán las prestaciones de los 'servicios públicos esenciales' y no se supondrá 'el retroceso en los derechos consolidados'. El presidente de la Junta de Castilla y León ha atacado al PSOE durante la réplica al líder socialista, Carlos Martínez, sacando a relucir las bases de distintas ayudas de ayuntamientos gobernados por el PSOE como Soria, la ciudad que gobernaba antes Martínez, Palencia o León que limitan el alcance de las ayudas a aquellos que llevaban como mínimo un año empadronados.

Para Mañueco esto refleja 'la hipocresía de los socialistas', que, según él, aplican así una 'prioridad nacional' a su manera, y que también se recoge en las bases estatales del Ingreso Mínimo Vital. El presidente de la Junta de Castilla y León ha iniciado este martes su tercera legislatura, y por eso ha querido reforzar el trabajo realizado en este tiempo, que le ha enseñado la 'responsabilidad innegable e indelegable' y los principios 'éticos' que deben regir su puesto





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