El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha sostenido la controversia sobre la gestión del hantavirus y la falta de pruebas PCR en el boyo crucero MV Hondius. Clavijo ha acusado al Gobierno de España de ocultar contagios de hantavirus a bordo del crucero y ha solicitado pruebas PCR antes de la llegada a Canarias. Además, se ha fortalecido la sospecha de nuevos contagios entre pasajeros del crucero en España y Francia, reconociendo el periodo de cuarentena más largo establecido por el gobierno y la OMS.

El presidente de Canarias , Fernando Clavijo , mantiene la controversia artificial con el Gobierno sobre la gestión del hantavirus, alabado por la OMS. Clavijo atribuye a España que se ocultó el contagio de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, a pesar de saberlo desde el minuto uno.

El pleno del Parlamento autonómico sobre la crisis del hantavirus se enfoca en la falta de pruebas PCR en el barco y en su solicitud de pruebas antes de la llegada a Canarias. Las autoridades españolas confirmaron nuevos contagios entre pasajeros del crucero en España y Francia, reconociendo la necesidad de un periodo de cuarentena más largo. Una ciudadana francesa y un español han resultado negativos en pruebas PCR y se encuentran en aislamiento individual.

El periodo de cuarentena se refuerza con la propuesta de la OMS de iniciar la cuarentena el 10 de mayo, por lo que concluirá el 21 de junio





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