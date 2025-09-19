El Premio Nacional de Medicina de Valdecilla celebra el centenario del hospital y reconoce la excelencia en inmunología

La Fundación Marqués de Valdecilla lanza un premio nacional para conmemorar el centenario del hospital, reconociendo la trayectoria de la inmunóloga Carola García de Vinuesa y destacando la apuesta por la salud digital y la innovación en la sanidad cántabra.

La Fundación Marqués de Valdecilla ha inaugurado este año el Premio Nacional de Medicina, una iniciativa emblemática para conmemorar el centenario del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), institución referente en trasplantes e inmunología en España. César Pascual, consejero de Salud de Cantabria y presidente de la fundación, compartió detalles sobre el espíritu de este primer galardón, que reconoce la destacada trayectoria de la inmunóloga española Carola García de Vinuesa.

La entrega del premio, programada para el 2 de octubre, marca el inicio de una serie de actos conmemorativos del centenario del hospital, un hito que subraya su importancia en el panorama sanitario nacional. El objetivo del premio es, entre otros, reconocer la excelencia en la medicina y honrar el legado del Marqués de Valdecilla, cuyo pensamiento siempre estuvo enfocado en el avance de la ciencia médica. Además, el consejero Pascual abordó temas cruciales como la sostenibilidad financiera del sistema sanitario, la implementación de la salud digital en zonas rurales y la necesidad de una atención más eficiente y orientada a resultados, todos ellos pilares fundamentales de la gestión de la consejería durante esta legislatura.\El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, más allá de ser un centro hospitalario en Santander, ostenta una relevancia institucional que se refleja en su reconocimiento en el estatuto de autonomía de Cantabria. Con una intensa actividad investigadora, el HUMV lidera la realización de ensayos clínicos en la región, con más de 110 nuevos proyectos y 350 activos. Sus servicios en áreas como inmunología, cardiología, nefrología, enfermedades infecciosas, psiquiatría, digestivo, radiología oncológica y urología, lo posicionan como un centro de referencia en el tratamiento de diversas patologías. En el campo de los trasplantes, el HUMV destaca por ser el único centro en Cantabria que realiza todos los tipos de trasplantes, junto con Madrid y Cataluña. La elección de Carola García de Vinuesa como la primera galardonada resalta la importancia de reconocer a profesionales en activo con una prometedora trayectoria por delante, con contribuciones significativas en el desarrollo de la inmunología. La investigación de la Dra. García de Vinuesa ha sido fundamental en los últimos años y continua siendo un ejemplo de excelencia en el ámbito de la inmunología. El futuro de la medicina está estrechamente ligado a la inmunología, especialmente en el estudio de enfermedades autoinmunes, y la necesidad de más centros especializados es un tema de debate constante.\La consejería de Salud de Cantabria ha establecido como prioridades la innovación, la salud digital y la atención rural, apostando por una sanidad más eficiente y sostenible. El uso de herramientas digitales e inteligencia artificial en la atención primaria, especialmente en zonas rurales, es un enfoque clave para mejorar la calidad de la atención y reducir la carga de trabajo de los profesionales sanitarios. Ejemplos concretos incluyen proyectos de monitorización con inteligencia artificial en cardiología y la creación de un centro de innovación en atención primaria en el Hospital Virtual de Valdecilla. Estos proyectos, financiados con fondos europeos, buscan conectar a los profesionales de la salud rural con los centros de salud, fomentando la colaboración y el intercambio de conocimientos. A pesar de los desafíos, como el déficit de profesionales, la consejería está comprometida con el desarrollo de iniciativas que aseguren una atención sanitaria de calidad para todos los ciudadanos, con especial enfoque en la sostenibilidad financiera y la eficiencia de los recursos. La implementación de la salud digital, la apuesta por la atención en zonas rurales y la búsqueda constante de resultados en valor son ejes fundamentales de la estrategia de la consejería para la presente legislatura, buscando así una mejora continua en la atención sanitaria y la satisfacción de las necesidades de la población





CincoDiascom / 🏆 4. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Premio Nacional De Medicina Hospital Marqués De Valdecilla Carola García De Vinuesa Inmunología Salud Digital Cantabria

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

«El mercado español es atractivo para la internacionalización del Premio Cinco Estrellas», D. Santos Silva'El mercado español es atractivo para la internacionalización del Premio Cinco Estrellas'. ¡Lee aquí la entrevista a Débora Santos Silva!

Leer más »

Ayuso dará un premio a La Vuelta y al ciclista Jonas Vingegaard tras las protestasLa presidenta madrileña ha acusado al Gobierno de intentar 'desguazar' la competición deportiva y a la izquierda de 'provocar' la suspensión de la etapa en la capital....

Leer más »

Francisco Serrano, ganador del Premio Tusquets con 'El corazón revolucionario del mundo'La obra premiada, ambientada en los años 70, sigue los pasos de una joven que forma parte de una célula anticapitalista. Más información: 'Las buenas noches': Isaac Rosa retuerce el cuello al insomnio para hablarnos de amor y capitalismo

Leer más »

AVANT Events arrasa con el Gran Premio del Jurado y 2 Oros en los Premios EventoPlusAVANT Events arrasa con el Gran Premio del Jurado y 2 Oros en los Premios EventoPlus. ¡Descubre aquí todos los detalles!

Leer más »

Francisco Serrano gana el Premio Tusquets con una novela sobre el movimiento anticapitalista de los 70«El corazón revolucionario del mundo» es una hibridación de géneros para un autor que hasta ahora había transitado por la ciencia ficción y el western

Leer más »

IA Revoluciona la Medicina: Predicción de Enfermedades a Largo PlazoUn innovador proyecto utiliza inteligencia artificial para predecir enfermedades con años de antelación, marcando un hito en la medicina preventiva y personalizada. Este avance podría transformar la atención sanitaria, permitiendo intervenciones tempranas y mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Leer más »