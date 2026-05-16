Plantas y rocosas rodean al núcleo costero de Tamariu, en la Costa Brava. Es uno de los alrededores más reconocidos de la Costa Brava, con playas y barcas.

El precioso pueblo de la Costa Brava que tienes que visitar si vas a Cataluña: playas de agua cristalina y un entorno natural envidiableA la hora de preparar una escapada por Cataluña, la Costa Brava suele aparecer siempre entre las primeras opciones.

Sus playas y antiguos pueblos marineros rodeados por un paisaje de pinos y rocas explican por qué esta zona de Gerona sigue siendo uno de los rincones más reconocidos de la Costa Brava. Uno de esos lugares es Tamariu, un pequeño núcleo costero de Palafrugell, en el Baix Empordà.

Estrictamente hablando se trata de una pedanía, pero eso no ha evitado que se convierta en uno de los rincones más reconocidos de la Costa Brava: una playa recogida, aguas claras y barcas junto a la arena. Tamariu se encuentra al este del municipio de Palafrugell, junto al mar, y su imagen más característica es la de una playa principal rodeada de casas blancas y con la pequeña cala dels Liris en uno de sus extremos.

La playa de Tamariu es uno de sus grandes atractivos. Forma parte del catálogo de playas de la Costa Brava y es habitual encontrar en ella barcas sobre la arena o fondeadas cerca de la orilla, una estampa que mantiene ese aire de antiguo pueblo pesquero.

Además, la playa cuenta con bandera azul, según recoge el Patronat de Turisme Costa Brava Girona





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