El precio del petróleo se ha mantenido estable después de tres meses de guerra en Irán, a pesar de las alertas geopolíticas. La contención del precio del petróleo por debajo de los 100 dólares se debe a la combinación de factores como mayor inflación y salarios, menor intensidad del petróleo y efectos cambiarios.

El precio del petróleo se mantiene estable después de tres meses de guerra en Irán, a pesar de las alertas geopolíticas. La contención del precio del petróleo por debajo de los 100 dólares se debe a la combinación de factores como mayor inflación y salarios, menor intensidad del petróleo y efectos cambiarios.

Los analistas de Société Générale consideran que el impacto de los precios actuales es menos doloroso que en ciclos anteriores. La firma francesa estima que a día de hoy 100 dólares por barril equivalen a unos 50-70 dólares hace dos décadas. Los consumidores de petróleo están recurriendo a sus inventarios adquiridos a precios más baratos en lugar de pujar por la compra de cargamentos al contado más caros.

Esto ayuda a contener las subidas de los precios en el mercado del petróleo. La elevada volatilidad, condicionada por los continuos vuelcos geopolíticos, desincentiva aún más las grandes posiciones largas en los mercados. A diferencia de lo sucedido en marzo y abril, desde el pasado mes de mayo el petróleo ya no es el tema dominante del mercado, y la atención de los inversores se encuentra fragmentada entre temas como la IA, las valoraciones bursátiles y la macroeconomía.

El cierre del Estrecho de Ormuz ha reducido notablemente el suministro global de crudo. Sin embargo, parte de sus efectos negativos se han visto neutralizados por el incremento significativo de la oferta por parte de países alejados de Oriente Medio como Brasil y Venezuela. El inicio de la guerra en Irán bloqueó el paso estratégico para el transporte marítimo de crudo.

Pero a diferencia de lo contemplado por el mercado, los analistas de Société Générale sugieren que el tránsito por Ormuz es superior a lo que indican los datos oficiales. En un contexto de persistente interrupción del suministro de crudo en Oriente Próximo, EEUU emerge como el pilar de la oferta mundial al mantener exportaciones récord de petróleo y productos derivados.

La brecha tan amplia que se ha abierto entre los precios al contado y los precios que reflejan los mercados de futuros para los próximos meses ayuda a moderar las alertas. La curva de futuros, como recalcan desde Société Générale, indica una situación favorable a largo plazo.

Parte de la percepción, prácticamente unánime por parte de los analistas, de que una vez se confirme la resolución del conflicto en Oriente Medio y la reapertura de Ormuz el mercado del petróleo volverá a registrar un significativo aumento





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Precio Del Petróleo Guerra En Irán Estrecho De Ormuz Inflación Salarios

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irán lanza misiles contra Israel en medio de escalada regional y advertencias de IránAtaques iraníes precedidos por bombardeo israelí en Beirut y tensiones con Hezbolá

Read more »

Orange completa la adquisición del 100% de Masorange tras comprar el 50% de LorcaOrange hafinalizado la compra de la participación del 50% que Lorca, socio controlado por los fondos KKR, Providence y Cinven, mantenía en Masorange. El grupo francés, con un 23% de capital estatal, ahora posee el total de la operadora española y consolidará plenamente sus resultados. La operación, acordada en diciembre de 2025, incluye 4.250 millones de euros más 50 millones en dividendos, y ya cuenta con todas las aprobaciones regulatorias, incluida la de la Comisión Europea. Las CEO de Orange, Christel Heydemann, destaca que esto refuerza la posición en España, segundo mercado europeo, y permite sinergias aceleradas. Meinrad Spenger, CEO de Masorange, subraya que la integración total respaldará el crecimiento con mayor inversión e innovación.

Read more »

Orange cierra la compra del 100% de Masorange por 4.300 millonesOrange ha anunciado hoy que ha completado la adquisición del 50% de la participación en Masorange que posee Lorca, su socio de la empresa conjunta en España controlado por los...

Read more »

Orange adquiere el 100% de MasOrange por 4.250 millones de eurosLa multinacional francesa Orange ha completado la adquisición del 100% de MasOrange, tras comprar el 50% restante a Lorca por 4.250 millones de euros. La empresa española ahora forma parte del Grupo Orange y se espera que se refinarice la deuda de 11.000 millones. Meinrad Spenger seguirá como CEO de MasOrange y se incorporará al Comité Ejecutivo de Orange.

Read more »