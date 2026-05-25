El precio del petróleo Brent cae un 6% y hay esperanza de paz entre Estados Unidos e Irán

El barril de petróleo Brent cae casi un 6% y se encuentra en torno a los 97 dólares debido a la posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Durante la madrugada, el Brent tocó un mínimo diario de 97,10 dólares, un nivel que no se veía desde principios de mayo.

El precio del barril de petróleo Brent cae casi un 6%, situándose en torno a los 97 dólares ante la posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Durante la madrugada, el Brent llegó a tocar un mínimo diario de 97,10 dólares, un nivel que no se veía desde principios de mayo. Donald Trump afirma que las negociaciones con Irán avanzan adecuadamente, aunque insiste en no precipitarse para asegurar un acuerdo sólido. La reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de petróleo y gas mundial, depende de un posible acuerdo entre ambas naciones





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Precio Del Petróleo Barril De Petróleo Brent Estrecho De Ormuz Negociaciones Con Irán Donald Trump Acuerdo De Paz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Teherán a punto de anuncios: Ahmad Vahidi, opositor a cualquier acuerdo con Washington, está definiendo los próximos movimientosEntre las dificultades que enfrenta la negociación sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos está un notorio comandante iraní sancionado por Estados Unidos y buscado por la Interpol. Ahmad Vahidi si controla y guía a la Guardia Revolucionaria Islámica, fuerza que obstruye eficazmente latrafficación en el puesto de control petrolero más importante del mundo, el estrecho de Ormuz, mientras sostiene posturas intransigentes contra cualquier acuerdo con Washington. Los expertos consideran a Vahidi como uno de los oponentes más radicales del Gobierno de EE.UU.

Read more »

BME: Europa debe reforzar sus mercados de valores para competir con Estados Unidos y ChinaEl directivo explica que el fortalecimiento de los mercados de capitales en Europa y España será el hilo conductor de la vigésimo segunda edición del Foro Medcap, que se...

Read more »

La crisis migratoria en los Estados Unidos: El nacimiento de la oleada de migrantes centroamericanosEste texto describe la crisis migratoria en los Estados Unidos y cómo se puede entender desde la década de 1980. Además, se incluye una entrevista con Jonathan Blitzer, experto en política migratoria, sobre la crisis y su preocupación por el declive del derecho de asilo.

Read more »

Trump busca resolver conflicto con Irán rápidamenteEl profesor Pedro Rodríguez analiza el conflicto entre Irán y Estados Unidos

Read more »