Seúl celebra el otoño con 100.000 árboles de ginkgo que tiñen la ciudad de amarillo, pero las semillas fecundas de las hembras generan un olor a queso podrido que obliga a la ciudad a tomar medidas.

La capital surcoreana, Seúl, experimenta una transformación visual cada noviembre que atrae a millones de visitantes y residentes de sus 26 millones de habitantes. En esta época, la ciudad se viste de tonos vibrantes donde el amarillo neón, el rojo intenso y el naranja dominan el paisaje urbano, compitiendo en belleza con los paisajes otoñales de Laurel Highlands en Pensilvania y el parque nacional Grand Teton en Wyoming. Sin embargo, este espectáculo natural en la densamente poblada megalópolis tiene un inconveniente olfativo significativo.

La dominancia del Ginkgo biloba en la capital

Seúl alberga cerca de 100.000 árboles de ginkgo, una cifra que representa casi uno de cada tres árboles en toda la ciudad, consolidando a la especie como la más común en la zona. Conocidos oficialmente como Ginkgo biloba, estos árboles son denominados fósiles vivientes porque su linaje se remonta a más de 200 millones de años. Originaria de China y cultivada en el este de Asia desde hace siglos, la especie se convirtió en el árbol oficial de la ciudad en 1971 debido a su utilidad práctica en entornos urbanos.

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Resistencia urbana y belleza estacional

La elección del ginkgo como arbusto predominante responde a su extraordinaria capacidad de supervivencia. Estos árboles toleran condiciones que resultan letales para otras especies, resistiendo la contaminación urbana, las plagas y las enfermedades, lo que los hace ideales para la vida en la ciudad. Cada otoño, los arces japoneses añaden matices de carmesí y escarlata, mientras que los ginkgos ofrecen un contraste de amarillo dorado brillante. En barrios como Jeongdong-gil, las hojas caídas cubren los senderos de piedra, creando un mar de color que atrae a turistas y locales.

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El problema olfativo de las semillas femeninas

No obstante, existe una desventaja importante relacionada con los árboles de ginkgo hembra, que producen semillas carnosas. Al caer al suelo y descomponerse, estas semillas emiten un olor desagradable que ha sido comparado con queso podrido o vómito. Si alguien pisa una de estas frutas en descomposición, el mal olor puede impregnar sus zapatos, afectando la experiencia peatonal en zonas con alta densidad de árboles como el palacio Gyeongbokgung, donde los visitantes se congregan bajo la sombra de estos gigantes vegetales.

Medidas municipales y soluciones creativas

Para mitigar este problema cada año, los equipos municipales de Seúl implementan estrategias específicas durante la temporada otoñal. Las autoridades instalan redes para atrapar las semillas antes de que lleguen al suelo y utilizan equipos especializados para sacudir los árboles antes de que las semillas caigan. Estas medidas buscan mantener las aceras limpias y evitar que los peatones experimenten el aroma fétido, permitiendo que la ciudad siga disfrutando de la belleza visual de sus 100.000 ejemplares sin el impacto negativo en la calidad del aire y la comodidad ciudadana.