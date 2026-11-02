El precio de los huevos sigue subiendo en España según el INE

Análisis del encarecimiento de los huevos en España. Datos del INE y diferencias de precios entre supermercados como Auchan, Alcampo y Carrefour por tipo de gallina.

El mercado de los huevos en España mantiene una tendencia alcista que preocupa a los consumidores. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, este producto básico continúa encareciéndose. La información detallada por categorías confirma un aumento interanual significativo que afecta directamente al bolsillo de las familias. Es fundamental seguir de cerca el historial de precios para entender el impacto económico actual.

Causas de la subida de precios

Existen múltiples factores que han contribuido a esta escalada de costes. Los incrementos registrados a raíz de la pandemia, la guerra de Ucrania y los episodios de gripe aviar han sido determinantes. Estos eventos han alterado las cadenas de suministro y aumentado los costes de producción. La combinación de estos elementos ha creado un entorno inflacionario difícil de controlar.

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La inflación en productos alimenticios no se detiene por sí sola. Los productores enfrentan mayores gastos en alimentación animal, energía y transporte. Esta realidad se refleja en el estante del supermercado. Los consumidores deben estar atentos a estas variaciones constantes para planificar mejor sus compras mensuales.

Diferencias entre establecimientos

La información recopilada por FACUA confirma que existen diferencias considerables en los precios. Estas variaciones dependen del establecimiento, el sistema de cría y el tamaño del envase. No todos los supermercados aplican los mismos márgenes de beneficio. Tampoco se comportan igual con los productos convencionales que con los ecológicos.

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En varias cadenas, una docena procedente de gallinas criadas en suelo o de categorías convencionales cuesta algo más de tres euros. Este precio representa una barrera para muchos hogares. Sin embargo, las opciones camperas y ecológicas se acercan o rebasan habitualmente los cuatro euros. La brecha de precio es notable entre ambos segmentos del mercado.

Comparativa de precios en supermercados

Los detalles específicos revelan una gran diversidad de ofertas. Huevos 24 Ud. cuestan 5,25 euros, mientras que los Grandes L de 12 Ud. están en 3,05 euros. Los Super Grandes Xl de 12 Ud. alcanzan los 4,30 euros. Alcampo ofrece Huevos De Gallinas Camperas Clase L Y Cat. A de 6 Uds por 2,82 euros. Sus opciones Ecológico Huevo M- L de 6 Uds suben a 2,99 euros.

En Alcampo, los Huevos De Gallinas Camperas Clase Xl Y Cat. A de 10 Uds cuestan 5,51 euros. Auchan presenta opciones muy competitivas. Huevos De Gallinas Sueltas En El Gallinero Categoría A Y Clase L de 6 Uds bajan a 1,79 euros. Otra referencia similar alcanza 1,74 euros. Los de 6 Uds en clase L-Xl se sitúan en 1,99 euros.

La variedad en Auchan continúa con productos de 30 Uds en clase M. Una oferta alcanza 5,85 euros y otra 6,98 euros. Los de Clase L - Xl Y Cat. A de 12 Uds cuestan 4,39 euros. Los de 6 Uds en esta misma categoría valen 3,14 euros. Los de Clase L Y Cat. A de 12 Uds están en 3,20 euros. Los de 6 Uds en clase L cuestan 1,81 euros.

Las ofertas de Auchan incluyen además Huevos de Clase L-Xl Categoría A de 12 Uds por 3,85 euros. Los de Clase M Y Cat. A de 30 Uds llegan a 7,12 euros. Los de 12 Uds en esta clase cuestan 2,99 euros. Estas cifras muestran la importancia de comparar antes de comprar.

Otras marcas y alternativas

Corral De Monegros ofrece Huevos De Gallinas Camperas Clase M-L Y Cat. A de 12 Uds por 3,59 euros. Dagu tiene Huevos De Gallinas Camperas de 6 Uds por 2,49 euros. Sus Huevos De Gallinas Sueltas En El Gallinero Clase L Y Cat. A de 12 Uds cuestan 4,26 euros.

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Granjas Villarreal presenta Huevos De Gallina En Jaulas Acondicionadas De Madrid, Categoría A Y Clase L, de 12 Uds por 3,66 euros. Sus camperas Clase M-L Y Cat. A de 12 Uds están en 3,59 euros. Los de jaula en clase Xl de 12 Uds bajan a 2,10 euros. La Huerta De Gallocanta ofrece camperas Clase M Y Categoria A de 12 Uds por 3,34 euros.

Los Fresquitos vende Huevos De Gallinas En Jaulas Acondicionadas De Categoría A Y Clase M de 10 Uds por 2,36 euros. Mamá Gallina tiene Huevos De Gallinas Sueltas En El Gallinero Clase M-L Y Cat. A de 12 Uds por 3,09 euros. Monegros ofrece camperas cocidas con cáscara de 6 Uds por 3,09 euros.

Olé presenta Huevos De Gallinas Camperas Clase M / L Y Cat. A de 6 Uds por 2,51 euros. Pazo De Vilane vende camperas Clase L Y Cat. A de 6 Uds por 2,49 euros. Pitas ofrece Huevos De Codorniz Frescos de 18 Uds por 1,79 euros. Sus camperas Clase M-L Y Cat. A de 12 Uds cuestan 3,69 euros. También tiene en jaula clase M de 12 Uds por 2,98 euros.

Roig presenta Huevos Frescos De Gallinas Sueltas En El Gallinero Clase L de 12 Uds por 1,36 euros. Rujamar ofrece Huevos De Producción Ecológica De Categoría A Y Clase M-L de 8 Uds por 3,45 euros. Huevos Camperos Círculo De Calidad de 12 Ud cuestan 4,05 euros. Los de clase L del mismo círculo valen 4,25 euros.

Carrefour Bio tiene Huevos Ecológicos de 10 Ud por 4,58 euros. Carrefour El Mercado ofrece Huevos Frescos Camperos de 12 Uds por 3,20 euros. Sus frescos convencionales de 12 Ud cuestan 3,89 euros. Los frescos L de 12 Ud están en 3,04 euros. Los L-M Camperos Granja Villarreal de 12 Ud suben a 3,95 euros. Los M De Suelo Carrefour El Mercado de 12 Ud cuestan 2,60 euros. Finalmente, los M-L Ecológicos Carrefour Bio de 6 Ud completan esta extensa lista de precios.