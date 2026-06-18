Los precios de los alimentos en España subieron un 2,2% interanual en mayo, ocho décimas por encima de la media de la Unión Europea. El Gobierno español estudia nuevas medidas para aliviar el impacto de la subida de precios.

El precio de los alimentos en España sigue subiendo, pero a un ritmo más lento que en los meses anteriores. Según los datos de mayo, los precios de los alimentos en España subieron un 2,2% interanual, ocho décimas por encima de la media de la Unión Europea .

El diferencial de precios entre España y la UE casi se ha triplicado desde enero, pasando de tres a ocho décimas de diferencia. El Gobierno español estudia nuevas medidas para aliviar el impacto de la subida de precios, especialmente en la cesta de la compra y la energía.

Aunque se desconoce si se incluirá en el nuevo paquete de medidas que se anunciará el próximo 29 de junio, el Estado se prepara para pagar 9.000M en errores legislativos tras los 21.813 ya abonados desde que gobierna Sánchez. El Consejo de Ministros aprobará más medidas para paliar el impacto de la guerra de Irán a finales de junio.

En este último apartado, llevan varias semanas evaluando incluir algún alivio para la cesta de la compra de los más vulnerables, pero todavía no hay ninguna decisión tomada. En términos generales, los precios de los alimentos se han moderado en todo el continente, en especial en comparación con el índice de precios armonizado del continente que sigue al alza.

El doble golpe de los alimentos a las familias españolas: suben un 30% más y suponen mayor parte de la compra que en la UE. En enero fue del 2% y del 2,4%, respectivamente. Desde comienzos de año se ha producido un importante crecimiento que -si considera la moderación en los alimentos- es aquí donde se produce el gran desequilibrio en la Unión Europea.

En mayo el alza fue del 10,7% de media en el índice armonizado que incluye todo tipo de combustibles, coches y climatización y calefacción de los hogares. En enero, estos precios cayeron un 2,9% interanualmente. Los precios de la energía subieron un 6,3%, mientras que en enero cayeron un 2,7%. Aunque estamos lejos de grandes alzas como el 20% de Grecia, el 16,3% de Francia y el 12% de Italia, el alza sigue teniendo mucho impacto en los españoles.

Independientemente del comportamiento coyuntural de mayo en todos los indicadores de precio, el Gobierno español ya ha advertido que el impacto de la guerra de Irán en los precios de los alimentos y la energía seguirá siendo importante en los próximos meses





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