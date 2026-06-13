El precio de la vivienda sube un 13,3% en el primer trimestre pese a la desaceleración de las ventas

El mercado residencial en capitales españolas encarece un 13,3% en el primer trimestre, con máximos en Segovia y Oviedo, mientras las compraventas caen y la financiación se encarece, apuntando a una posible estabilización.
El precio de la vivienda en las capitales españolas experimentó un incremento medio del 13,3% durante el primer trimestre del año, según el Barómetro del Mercado Residencial de Capitales de Provincia elaborado por la consultora Gloval y adelantado por EXPANSIÓN.
Esta subida, que sitúa el valor medio en las capitales por encima de los datos nacionales del INE, no es uniforme y muestra heterogeneidad geográfica. Mientras que en ciudades como Segovia, Oviedo y Santa Cruz de Tenerife las tasas superan el 20%, en Huesca el aumento se limita al 4,4%, evidenciando un mercado fragmentado.
La oferta reducida en los portales inmobiliarios, con una caída anual del 13,7%, ejerce una presión alcista continua a pesar de una desaceleración en el número de compraventas, que bajaron un 5,65% interanual en 2025 y un 3,2% en abril de 2026. Este enfriamiento de la actividad transaccional, combinado con el encarecimiento de la financiación por la subida del euríbor y los tipos de interés del BCE, sugiere un posible cambio de ciclo.
Expertos de Fotocasa e Idealista señalan que los compradores son ahora más reflexivos y selectivos, lo que podría anticipar una estabilización de precios a medio plazo, especialmente en los mercados más calientes donde los precios ya son elevados. A pesar de la caída en las operaciones, la escasez de oferta sigue siendo el factor principal que sostiene los valores, a diferencia de crisis anteriores dominadas por el crédito.
El análisis detalla las ciudades con subidas más intensas, como Madrid (18,79%) o Barcelona, que lideran los precios máximos, y aquellas con incrementos moderados o mercados menos dinámicos, compuestos principalmente por demanda local. La evolución del esfuerzo de los hogares y la capacidad de generar nueva oferta serán claves para definir la trayectoria futura del sector
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