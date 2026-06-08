El precio de la vivienda libre sube un 12,9% interanual en el primer trimestre, su mayor aumento desde 2007

El Índice de Precios de Vivienda del INE revela que la vivienda de segunda mano dispara su precio un 13,5% interanual, máximo histórico, mientras que la nueva crece un 9,1%. Todas las regiones registran subidas de dos dígitos, lideradas por Aragón y Murcia.

El precio de la vivienda libre experimentó un aumento interanual del 12,9% en el primer trimestre del año, la mayor subida registrada desde el primer trimestre de 2007, cuando el incremento fue del 13,1%.

Este dato, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través del Índice de Precios de Vivienda (IPV), refleja una aceleración significativa en el mercado inmobiliario español. La vivienda de segunda mano fue la que registró un crecimiento más pronunciado, con una subida del 13,5% interanual, el avance más elevado en 19 años y un récord histórico en la serie estadística.

Por otro lado, la vivienda nueva mostró un aumento más moderado del 9,1% interanual, 2,1 puntos porcentuales menos que en el trimestre precedente, siendo además la tasa más contenida desde el cuarto trimestre de 2023. En términos trimestrales, comparando el primer trimestre de 2026 con el último de 2025, el precio de la vivienda libre se incrementó un 3,5%, la cifra más alta desde el segundo trimestre de 2025, cuando creció un 4%. Este城中 la novena subida trimestral consecutiva.

Tanto la vivienda nueva como la de segunda mano registraron incrementos trimestrales del 3,5%, siendo este último el más alto desde el segundo trimestre del año anterior. La distribución geográfica muestra que todas las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) presentaron tasas interanuales positivas de dos dígitos. Los mayores aumentos correspondieron a Aragón y Murcia, ambas con un 15,6%, seguidas por Castilla y León y Ceuta, con un 14,9% cada una.

Este panorama de subidas generalizadas y de magnitud considerable se produce después de que la compraventa de viviendas haya descendido un 2,2% en marzo, sumando tres meses consecutivos de caídas. Paralelamente, el mercado crediticio muestra una dinámica contrastante: las hipotecas sobre viviendas marcaron en marzo un récord en 16 años para un mes de marzo, aunque el tipo de interés medio se moderó levemente hasta el 2,84%.

Ante esta situación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha expresado su preocupación por la posibilidad de una nueva burbuja inmobiliaria en España y ha instado a las autoridades a adoptar medidas para controlar la concesión de hipotecas. El Gobierno, por su parte, ha aprobado una inyección de 260 millones de euros en el programa Casa 47 con el objetivo de construir 1.600 viviendas asequibles, en un intento por aliviar la presión en el acceso a la vivienda





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