El precio de la moderación: cómo el PP allanó el camino a Vox en Andalucía

Análisis de los pactos entre PP y Vox en Andalucía, desde 2018 hasta la mayoría absoluta de Moreno, y cómo estos acuerdos permitieron a la ultraderecha ganar influencia y normalizar su discurso antiinmigración.

El discurso de Juan Manuel Moreno se caracteriza por el uso de términos como “serenidad” y “moderación”. Según el presidente de la Junta y candidato del PP para el 17 de mayo, estos conceptos son fundamentales para proteger la “vía andaluza” de lo que él denomina “lío”, una referencia velada a la inestabilidad que surge cuando su partido depende de Vox .

Sin embargo, a menudo se ignora que precisamente en Andalucía comenzó el “lío”, entendido como la influencia de la ultraderecha en posiciones de poder, lo que obligó al PP a realizar concesiones políticas. Moreno, quien se presenta como un líder moderado y ahora promueve una “apuesta integradora” de la inmigración, en contraste con la “prioridad nacional” defendida por el PP en colaboración con Vox en Extremadura y Aragón, fue el primero en ceder ante las demandas de Santiago Abascal y su partido.

Estas cesiones abarcaron no solo temas de inmigración, sino también asuntos más delicados. En las elecciones andaluzas de diciembre de 2018, Moreno obtuvo 26 escaños, un resultado inferior a los 33 que logró en 2015 y muy por debajo de los 50 de Javier Arenas en 2012. A pesar de ello, el candidato del PP se mostró optimista, ya que con los 21 escaños de Ciudadanos y los 12 de Vox, consideraba que su camino hacia la presidencia estaba despejado.

No obstante, este logro tenía un precio. Ante la imposibilidad de formar un gobierno de coalición con Ciudadanos y Vox debido a sus diferencias irreconciliables, el PP firmó un acuerdo específico con la ultraderecha, concretamente con Javier Ortega Smith, su secretario general, y el juez Francisco Serrano. Este pacto, sellado en enero de 2019, se centró en la obsesión de Vox por la inmigración.

Debido a las limitaciones de las competencias de la Junta, el acuerdo tenía un alcance práctico limitado. Sin embargo, como expresó Abascal en 2022, Vox buscaba abrir “debates prohibidos”, y lo logró. Este acuerdo les permitió introducir su retórica antiinmigración en los titulares, como ahora hacen con la “prioridad nacional”, y ampliar lo que los politólogos denominan “ventana de Overton”, es decir, los límites de lo que se considera debatible.

Un ejemplo claro es la imposición por parte de Vox al PP de un triple compromiso: evitar el “efecto llamada”, “combatir a las mafias” y garantizar una inmigración “respetuosa con nuestra cultura occidental”, una expresión eufemística que denota preferencia por inmigrantes de países latinoamericanos, predominantemente cristianos, en detrimento de aquellos de origen africano, a menudo de religión musulmana. Este fue un primer paso hacia la consolidación de un doble rasero en la derecha política.

El pacto estableció un patrón: el PP y Vox firmaban acuerdos similares, pero los interpretaban de manera diferente. Por ejemplo, el compromiso de la Junta de apoyar “documentalmente” a la Policía Nacional para garantizar una inmigración “ordenada” se entendía para el PP como una colaboración institucional básica, mientras que para Vox era una justificación para utilizar los archivos del sistema sanitario para denunciar y expulsar a 52.000 inmigrantes irregulares.

Los tres acuerdos posteriores, firmados con la inclusión del logo de Ciudadanos, no fueron para la investidura, sino para la aprobación de los presupuestos. Estos acuerdos, firmados en junio y octubre de 2019 y en noviembre de 2020, reiteraron las premisas antiinmigración de Vox. Hubo cesiones retóricas, pero también compromisos concretos. Dos de estos acuerdos destinaron recursos para garantizar la “seguridad” de los “centros MENAS”, utilizando la terminología peyorativa de Vox.

Uno de ellos incluso sugirió que estos centros implicaban “riesgos externos”. Vox aprovechó este acuerdo para intensificar sus campañas vinculando la inmigración con la inseguridad. Pocos días después de la firma, Rocío Monasterio, entonces líder de Vox en Madrid, visitó Sevilla para advertir sobre el riesgo de ser atacado por una “manada de menas” cerca de uno de estos centros.

El PP y Ciudadanos también brindaron apoyo escrito a la campaña de Vox para que las instituciones utilizaran la información de sus servicios sociales para denunciar a extranjeros sin papeles. El acuerdo de octubre de 2019 incluyó el compromiso de colaborar para poner a disposición del Ministerio del Interior la información contenida en los “archivos” de la Junta. Cuatro años después, en 2023, Vox impuso medidas similares al PP en las comunidades de Valencia y Baleares.

Para entonces, Moreno ya se había liberado de la dependencia de la ultraderecha gracias a su mayoría absoluta en 2022. Sin embargo, fue en Andalucía donde se abrió el camino que luego siguieron otros líderes de su partido. Vox también logró que el PP y Ciudadanos redujeran el presupuesto destinado a la integración de inmigrantes. En 2019, se acordó desviar 600.000 euros destinados a la “promoción e inserción” de inmigrantes hacia edificios judiciales.

Al año siguiente, se acordó recortar tres millones de euros de la cooperación internacional para destinarlos al Banco de Alimentos. El tuit de Vox celebrando este acuerdo, con el lema “Primero, lo nuestro”, se relaciona directamente con la actual “prioridad nacional”. El primer pacto presupuestario también generó sospechas en torno a las asociaciones de memoria histórica





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