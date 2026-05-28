El precio de la luz subirá un 30% este verano en España por la dependencia del gas y la baja de reservas

Expertos prevén un encarecimiento histórico de la electricidad en los próximos meses, con precios que podrían superar los 100 euros por MWh en otoño, agravado por la escasa capacidad de almacenamiento de gas en Europa y la persistente dependencia de combustibles fósiles en el sistema eléctrico español.

El precio de la electricidad en España experimentará una notable alza este verano, con una previsión de incremento interanual cercana al 30%, según estimaciones de expertos y consultoras del sector energético.

Este escenario se mantendría incluso en el hipotético caso de que se alcance un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que facilite el suministro de crudo y gas a los mercados internacionales. La situación de las reservas de gas en Europa es crítica, situándose en torno al 37% de su capacidad, mientras que las inyecciones de gas natural se encuentran un 26% por debajo de la media histórica para esta época del año.

Estas cifras, combinadas con la dependencia estructural del sistema eléctrico español de los combustibles fósiles durante las horas nocturnas, empujan los precios al alza. Se estima que el costo medio de la electricidad durante el tercer trimestre del año oscilará entre 82 y 86 euros por megavatio hora, superando con facilidad la barrera de los 100 euros una vez llegado el otoño, especialmente si las condiciones meteorológicas y de suministro se mantienen adversas.

La persistente dependencia del gas y el carbón para cubrir la demanda en las horas de mayor consumo nocturno, a pesar del crecimiento de las energías renovables, dificulta cualquier tendencia a la baja sostenible en el precio de la luz. En dicho contexto, la consultora Tempos Energía alerta de que el verano se podría disparar, con el precio del gas situándose entre 55 y 63 euros el megavatio hora, una cifra que casi duplica los niveles observados en cualquiera de los últimos tres años, lo que trasladará su presión alcista a la factura eléctrica de hogares y empresas.

Esta combinación de factores -reservas bajas, inyecciones históricamente reducidas y dependencia de combustibles caros- perfila la temporada estival como una de las más caras en términos de coste energético registradas en la historia reciente de España





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