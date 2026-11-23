El PVPC eléctrico alcanza 247,20 €/MWh con un aumento del 215,01%. Se detalla el horario más caro a las 19:00 y el más barato para optimizar el consumo doméstico.

El mercado de la electricidad en España registra una volatilidad extrema hoy, con un salto del 215,01% en los precios minoristas para hogares y pequeñas empresas. El Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, conocido como PVPC, se sitúa en 247,20 €/MWh, mientras que el Pool mayorista marca 205,2 €/MWh.

Picos de consumo y zonas horarias críticas

El periodo más costoso para el usuario final ocurre entre las 19:00 y las 20:00 horas, con un precio que alcanza los 417,78 €/MWh. En este horario, se desaconseja rotundamente el uso de electrodomésticos de alto consumo como lavadoras o secadoras.

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Por el contrario, las franjas más económicas se registran entre las 3:00 y las 4:00 horas, con un coste de 175,36 €/MWh. Otra opción viable para ahorrar es el turno de las 15:00 a las 16:00 horas, que ofrece un precio de 173,14 €/MWh, ligeramente inferior al anterior.

Dinámica del Pool eléctrico mayorista

El Pool eléctrico, que determina el precio mayorista basado en oferta y demanda, presenta una tendencia similar pero con cifras más bajas que el PVPC. El pico máximo en este mercado ocurre entre las 19:00 y las 20:00 horas, con un valor de 292,54 €/MWh.

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La menor cotización del Pool se observa en el turno de las 11:00 a las 12:00 horas, con un precio de 133,88 €/MWh. Este desequilibrio entre el mercado mayorista y el regulado refleja los costes adicionales de la tarifa regulada para el pequeño consumidor.

Impacto en hogares y pequeñas empresas

El PVPC está diseñado específicamente para usuarios con una potencia contratada de hasta 10 kW, abarcando la mayoría de los hogares españoles y pequeños comercios. La regulación gubernamental busca proteger a estos consumidores de las fluctuaciones extremas del mercado libre.

La diferencia horaria de más de 240 €/MWh entre el minuto más barato y el más caro exige un cambio de hábitos. Programar la carga de vehículos eléctricos o el uso de equipos durante las horas valle es la estrategia más eficiente para reducir la factura actual.

Proyecciones y contexto económico

El mercado mayorista cierra la jornada con una cotización del Pool eléctrico en 301,08 euros/MWh, consolidando la alta volatilidad del sector energético. Los analistas observan que la estructura de precios favorece el consumo nocturno e intermedio, penalizando fuertemente las horas de máxima demanda.

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La transparencia en los horarios de menor coste permite a los consumidores tomar decisiones informadas. La información detallada por horas del PVPC y del Pool es esencial para gestionar el gasto energético en un entorno de precios tan elevados y cambiantes.