El precio de la luz sube 23,08% y varía hasta 300 euros/MWh según la hora

El PVPC alcanza un promedio diario de 230,1 €/MWh, mientras que el Pool muestra 168,16 €/MWh. El pico de precio para consumidores llega a 300 €/MWh entre 20:00 y 21:00. Conoce las franjas horarias donde ahorrar y los mejores momentos para usar electrodomésticos.

El precio de la luz en España ha incrementado un 23,08 %, situando el promedio diario del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor ( PVPC) a 230,1 euros por megavatio hora (€/MWh). El mercado mayorista, conocido como Pool, registró un valor medio de 168,16 €/MWh; sin embargo, las variaciones horarias alcanzan hasta 300 €/MWh en los plazos de mayor demanda. Estas fluctuaciones sitúan a los consumidores frente a un reto de gestión energética sin precedentes.

Variaciones horarias y el pico de mayor coste

El PVPC presenta franjas horarias con precios significativamente diferenciados. Entre las 20:00 y las 21:00 horas, el valor se eleva a 300 €/MWh, representando la tarifa más cara del día para los usuarios finales. En contraste, de 23:00 a 24:00 horas se reduce a 164,43 €/MWh, la franja más económica para consumidores y comercios. El Pool refleja valores cercanos a los del PVPC, pero alcanza hasta 254,3 €/MWh en sus picos más altos.

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De manera detallada, las tarifas del PVPC por hora del día son las siguientes: de 1:00 a 2:00 horas 167,83 €/MWh; de 5:00 a 6:00 166,83 €/MWh; de 9:00 a 10:00 250,2 €/MWh; de 13:00 a 14:00 298,43 €/MWh; de 17:00 a 18:00 228,13 €/MWh; y de 21:00 a 22:00 292,32 €/MWh. Coherentemente, los precios del Pool son: 1:00 a 2:00 191,39 €/MWh; 5:00 a 6:00 187,25 €/MWh; 9:00 a 10:00 242,25 €/MWh; 13:00 a 14:00 225,36 €/MWh; 17:00 a 18:00 221,37 €/MWh; 21:00 a 22:00 217,03 €/MWh.

Recomendaciones para consumidores y comercios

Ante los precios elevados en horas punta, se aconseja a los usuarios evitar el uso de dispositivos de alto consumo eléctrico durante los intervalos de mayor costo. Los consumidores pueden aprovechar las franjas más baratas, especialmente de 23:00 a 24:00 horas, para realizar actividades de alta demanda eléctrica como cocinar o usar lavadoras.

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Los comercios, por su parte, podrían programar su consumo de energía en horas más económicas o invertir en soluciones de almacenamiento que les permitan disminuir el gasto en los momentos de mayor precio. Asimismo, el conocimiento de las tarifas del Pool permite a las empresas contratar cobertura para protegerse de la volatilidad del mercado mayorista.

Implicaciones económicas y próximos pasos

El aumento sostenido del precio de la luz tiene repercusiones directas en la factura eléctrica de los hogares y las pequeñas empresas, así como en la competitividad de sectores industriales que dependen de la energía. Los organismos reguladores monitorizan los precios del Pool para garantizar la correcta aplicación de las políticas de mercado y el acceso al PVPC para los consumidores con potencia contratada inferior a 10 kW.

Se espera que la Autoridad de la Energía firme las nuevas directrices para la gestión de precios en los próximos meses, manteniendo la transparencia y el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado eléctrico español. Los Usuarios pueden seguir consultando su tarifa horaria y planificando su consumo con las actualizaciones diarias publicadas por la plataforma de energía nacional.