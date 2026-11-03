El precio de la luz en España hoy 3 de noviembre: picos y valles

Análisis detallado del precio de la electricidad en España para el 3 de noviembre, con datos del POOL y PVPC. Descubre las horas más económicas y las más caras para optimizar tu consumo eléctrico.

El mercado energético español registrará una significativa volatilidad en la jornada del miércoles 3 de noviembre, conforme a las proyecciones de la Red Eléctrica de España. El precio medio de la electricidad se situará en 228,1 euros por megavatio hora (MWh), marcando una referencia clara para hogares y empresas que buscan ajustar sus hábitos de consumo.

Esta cifra global oculta grandes diferencias horarias que impactan directamente en la factura final. La compañía operadora del sistema eléctrico nacional destaca que no es uniforme a lo largo del día, lo que obliga a los usuarios a identificar con precisión los momentos de menor y mayor coste para aprovechar las tarifas variables del mercado.

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Horarios más económicos para el usuario

El precio de la luz será más barato para los consumidores entre las 11:00 y las 12:00 horas, con un coste de 71,17 euros por MWh.

Durante esta franja horaria específica, se sugiere activamente a los consumidores aprovechar para realizar tareas que impliquen un mayor consumo eléctrico en sus hogares y comercios.

El precio de la luz del Pool mayorista en ese mismo intervalo será de 3,2 euros por MWh, lo que refleja una caída drástica en los costes de generación y distribución.

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Esta disparidad extrema entre el coste mayorista y el minorista ofrece una ventana de oportunidad única para reducir gastos operativos, siempre que la demanda se desplace conscientemente hacia estas horas de baja intensidad en la red.

Explosión de costes en horas pico

La franja horaria en la que el precio de la luz será más cara para los consumidores será de 20:00 a 21:00 horas.

En este periodo crítico, el coste alcanzará los 427,6 euros por megavatio hora (MWh), multiplicando por seis el precio mínimo registrado en el día.

El precio de la luz del Pool mayorista en esa misma hora será de 309,16 euros por MWh, indicando una presión extrema en la oferta y la demanda del sistema eléctrico.

Durante estos periodos, es recomendable evitar el uso de dispositivos de alto consumo eléctrico para minimizar los costes económicos y aliviar la tensión sobre la infraestructura nacional.

Comparativa técnica y estructura de mercado

El Pool eléctrico es el mercado mayorista de electricidad donde se determina el precio de la luz en función de la oferta y la demanda global.

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Mientras tanto, el PVPC o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor es la tarifa regulada por el gobierno español para el suministro de electricidad.

Esta estructura está diseñada específicamente para pequeños consumidores, como hogares y pequeñas empresas, que tienen una potencia contratada de hasta 10 kW.

Detallado de tarifas horarias restantes

Los consumidores pueden consultar precios adicionales como 205,61 euros por MWh entre las 2:00 y 3:00 horas, y 229,13 euros por MWh entre las 6:00 y 7:00 horas.

También existen opciones intermedias como 96,73 euros por MWh de 10:00 a 11:00 y 45,96 euros por MWh de 14:00 a 15:00.

En el mercado mayorista se registran valores como 12,5 euros por MWh de 13:00 a 14:00 y 278,74 euros por MWh de 17:00 a 18:00.

La volatilidad extrema confirma la necesidad estratégica de adaptar los horarios de uso doméstico a las fluctuaciones del mercado energético español.