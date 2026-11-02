El PRC no concurra a las elecciones generales de España por decisión democrática y estratégica

El PRC decide no presentar candidatos a las elecciones generales españolas para proteger su imagen y futuros procesos electorales regionales en Cantabria ante una polarización extrema.

El Partido Regionalista de Cantabria ha decidido oficialmente no concurrir a las próximas elecciones generales que se celebrarán en España dentro de un mes. Esta determinación estratégica, asumida tras una profunda reflexión interna y consultas a sus estructuras locales, responde a la evaluación de un panorama electoral altamente polarizado. La directiva regional considera que la posibilidad de obtener un escaño en el Congreso de los Diputados es extremadamente improbable en el actual contexto político.

Estrategia ante la polarización política

La dirigente regional, Paula Fernández Viaña, quien actúa como candidata a la Presidencia de Cantabria, fue muy contundente al reconocer que la ausencia del PRC en las urnas estatales deja huérfanos a miles de militantes y posibles votantes. No obstante, el partido valora que repetir el error de no presentarse en los comicios de 2023 podría tener consecuencias nefastas para su proyección futura. La lógica partidista exige siempre la presencia electoral, pero la situación actual de confrontación supera cualquier experiencia previa vivida por la dirección del partido.

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El expresidente autonómico y actual secretario general, oriundo de Polaciones y nacido en 1943, ha admitido que el próximo Gobierno de Cantabria será mimético al Gobierno de España por orden de Madrid. Considera que las decisiones clave las tomarán el señor Abascal y el señor Feijóo, dejando al gobierno regional con una capacidad de maniobra limitada. Este dirigente, quien ostenta acta en el Parlamento de Cantabria desde las primeras elecciones autonómicas de 1983, enfrenta la recta final de su carrera política.

Fin de un ciclo y relevo generacional

En enero cumplirá 84 años y ha declarado terminantemente que no se presentará a nada, ni siquiera como suplente, calificando su situación como un fin de ciclo biológico. Aunque dará un paso atrás como parlamentario, mantendrá las riendas del partido que fundó y llevó a la Presidencia de Cantabria. Su intención es continuar temporalmente como secretario general con el firme compromiso de tutelar la formación hasta las elecciones para evitar cualquier tipo de división interna sin su figura incontestable.

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Las primarias celebradas para elegir a su relevo como cabeza de lista han pasado factura internamente, generando tensiones que la vieja guardia teme sin la presencia del líder histórico. A pesar de estos roces, augura buenos resultados electorales para su sucesora, Paula Fernández Viaña, y pone en valor a figuras emergentes como Felipe Piña, candidato regionalista en Santander. Este último es visto como el próximo alcalde de la capital cántabra, lo que indica un relevo generacional en posiciones de poder local.

Riesgos democráticos y la vivienda

En este momento, con los comicios generales a la vuelta de la esquina, el veterano político se muestra muy preocupado por los posibles retrocesos democráticos en el país si finalmente la extrema derecha llega al Consejo de Ministros. Adelanta que Feijóo será un presidente con las manos atadas por Vox, lo que limitaría su capacidad de gobierno. Esta inquietud política se suma a otras preocupaciones sociales profundas que afectan directamente a la población cantabra.

Sobre el tema candente de la vivienda, que provocó la convocatoria anticipada de las elecciones, tiene una postura clara. Afirma que por primera vez en España toda una generación no tiene horizonte porque no tiene dónde vivir. Esta realidad social contrasta con la inminente ausencia de la papeleta del PRC, lo que complica aún más la comunicación con la ciudadanía, dado que tampoco han tenido espacios públicos para distribuir sus materiales en procesos anteriores.

Justificación democrática de la abstención

La decisión de no acudir a las urnas se ha tomado de forma muy democrática, pasando por consultas a los comités locales y comarcales, y finalmente siendo aprobada por una amplia mayoría en la Ejecutiva. Los argumentos principales giran en torno a la falta de trascendencia de un posible diputado en un Congreso con mayoría superamplia de Partido Popular y Vox. A diferencia de la época de José María Mazón, donde el voto podía ser decisivo, hoy se vaticina que la presencia regionalista no tendría impacto en la reivindicación de temas para Cantabria.

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Además, se ha valorado el riesgo de que un mal resultado en las elecciones generales lastrará las aspiraciones de los candidatos municipales y de la candidata a la Presidencia de Cantabria en las elecciones de mayo. Sin la papeleta disponible, la opción de obtener representación se diluye aún más por la falta de visibilidad pública. Con los meses restantes tras los comicios nacionales, el partido cree estar en condiciones de reactivar a toda la militancia y reparar el daño de la abstención explicando sus motivos a la ciudadanía.