El Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo obtiene la mayoría absoluta junto a Vox, terminando con ocho años de gobierno socialista y provocando la salida de Pedro Sánchez de la Moncloa tras las elecciones del 29 de noviembre.

El Partido Popular y Vox han conseguido una holgada mayoría absoluta de 185 diputados en las elecciones generales celebradas este domingo, lo que garantizará el desalojo de Pedro Sánchez de la Moncloa después de ocho años de gobierno. Esta nueva formación de poder político surge tras una jornada electoral marcada por una participación histórica que hizo inapelable el resultado final de los comicios.

Resultados electorales del Partido Popular

El Partido Popular se ha consolidado como el partido vencedor con un 32,5% de los votos, traducidos en 133 diputados para la próxima legislatura. Esta cifra representa una pérdida de solo dos escaños en comparación con los comicios anteriores, demostrando una estabilidad notable en su apoyo electoral. El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, liderará al partido que busca recuperar el Gobierno que perdió tras la moción de censura de 2018.

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La celebración de la victoria se intensificó en la sede central del Partido Popular en la calle Génova de Madrid. Antes de las 22.00 horas, el edificio y sus alrededores comenzaron a aglutinar a simpatizantes que llenaron las calles para festejar el triunfo electoral. La tendencia del escrutinio dejó clara la mayoría absoluta desde casi el principio de la noche, confirmando el cambio de ciclo político en España.

La posición política de Vox en el Congreso

El partido Vox ha logrado 52 escaños, lo que representa un aumento significativo de su representación parlamentaria al pasar de 33 a 52 diputados en esta legislatura. Con un 16% de los sufragios, Vox iguala su mejor resultado histórico y se posiciona como la fuerza nacional que más ha subido en estas elecciones. Su presencia es clave para alcanzar la mayoría absoluta junto al PP.

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La satisfacciones dentro de Vox fue total y absoluta en la cuarta planta de su sede central en Madrid. Ana Moreno de la Vega, coordinadora de la sección de Nacional en 20minutos, ha destacado el rigor informativo durante el seguimiento de estos eventos políticos. La fuerza liderada por Santiago Abascal suma sus 52 escaños a los dos parlamentarios de Unión del Pueblo Navarro (UPN) para sumar la mayoría absoluta necesaria.

El retroceso del PSOE y Sumar

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha fracasado en su apuesta por la remontada épica que invocaron durante toda la campaña. Pedro Sánchez y su partido se quedan en 115 escaños, lo que supone una pérdida de seis diputados respecto a las elecciones de 2023. Aunque el PSOE obtuvo un mayor número de votos totales en comparación con anteriores comicios, el reparto de escaños no le resultó tan rentable como esperaban sus líderes.

Parte del resultado negativo del socialista se debe a que ha perdido electorado hacia su izquierda, beneficiando a las formaciones progresistas alternas. Frente Amplio, el nuevo Sumar, no consigue pasar de los 11 diputados, una cifra que es más de 20 inferior a la obtenida en los últimos comicios. Esta fragmentación del espectro político ha sido decisiva para que el bloque conservador alcance la mayoría absoluta.

Participación histórica y consecuencias políticas

Este 29 de noviembre fue un día histórico casi desde su inicio, con largas filas de votantes en los colegios electorales prácticamente desde las primeras horas de la mañana. A mediodía, la asistencia ya era masiva, también por la tarde, y la jornada terminó con el segundo dato de participación más alto de la democracia española. Un 79,6% de los españoles votaron este domingo, superando solo en cifra absoluta a los comicios de 1982.

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La alta participación refleja un deseo claro de cambio de gobierno por parte de la sociedad española. Las formaciones soberanistas han rentabilizado este contexto político, ganando representación en Cataluña, Galicia y País Vasco. Los resultados finales permiten a PP y Vox formar gobierno con una solidez que parecía imposible antes de la jornada electoral del domingo.