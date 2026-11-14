El PP Vasco cancela campaña en Gipuzkoa por disturbios en Hernani

El Partido Popular suspenderá su campaña electoral en Gipuzkoa tras los incidentes violentos en Hernani, denunciando falta de garantías democráticas.

El Partido Popular del País Vasco ha anunciado oficialmente la cancelación de su ruta de campaña electoral en la provincia de Gipuzkoa. Esta decisión inmediata sigue a los graves incidentes violentos ocurridos el sábado en el municipio de Hernani, donde un grupo interrumpió un acto del partido. La formación política asegura que las condiciones democráticas no son suficientes para garantizar la seguridad de sus militantes y candidatos.

Detalles de la cancelación electoral

La formación de Alfonso Alonso ha comunicado que suspenderá cualquier actividad de campaña en esta zona debido a la inseguridad. Los responsables del partido justifican esta medida asegurando que no existen las garantías necesarias para presentar su proyecto político. Esta limitación es crítica porque el PP solo se presenta al Congreso en esta provincia, mientras que en el Senado pedirán el voto para Vox. La cancelación afecta directamente a la capacidad de la formación para conectar con los electores en su único bastión territorial electoral.

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Incidentes violentos en Hernani

Los hechos que provocaron esta suspensión ocurrieron el sábado por la mañana alrededor de las 11:30 horas. Un grupo de personas interrumpió un acto informativo del PP y increpó a los miembros del partido mientras colocaban una mesa. Los disturbios incluyeron el lanzamiento de objetos como huevos y petardos contra los responsables de la campaña. La Ertzaintza llegó al lugar para escoltar a los miembros del PP y abrió una investigación policial inmediata para esclarecer la autoría de estos actos de violencia.

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Posiciones de los actores políticos

El lehendakari, Imanol Pradales, condenó los hechos y se solidarizó con las víctimas. Sin embargo, el PP Vasco considera que su respuesta fue insuficiente. El partido afirma que la actuación fue antidemocrática al coaccionar a los candidatos y culpa a la Ertzaintza de no poder garantizar la seguridad. El PP Vasco ha informado de que cancela su ruta electoral solo si no hay garantías mínimas, manteniendo eventos solo donde se cumplan estas condiciones de seguridad estrictas.

Impacto en la seguridad pública

Mientras el PP analiza su estrategia, otros incidentes de violencia urbana ocurren en la región. En Bilbao, varios contenedores fueron incendiados en las inmediaciones del estadio de San Mamés y en el Casco Viejo. Estos sucesos ocurrieron antes del partido de la selección vasca contra Venezuela, requiriendo la intervención de los Bomberos y la Ertzaintza. Estos eventos paralelos reflejan un clima de tensión que afecta la normalidad política y social en el territorio vasco durante este periodo electoral.