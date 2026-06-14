El PP utiliza el Senado para impulsar siete comisiones de investigación en tres años, igualando las creadas en los últimos 38 años

El Partido Popular ha promovido en el Senado siete comisiones de investigación desde 2023, una cifra que iguala el total de las creadas entre 1986 y 2024. Estas comisiones, que abarcan temas como la DANA, el apagón eléctrico y casos de corrupción, son vistas por el PP como mecanismos de control y por la oposición como instrumentos de presión política y desgaste electoral.

Las comisiones de investigación parlamentarias se han convertido en una herramienta política clave para el Partido Popular (PP) en el Senado , utilizada para presionar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde el inicio de la legislatura actual en 2023, la mayoría absoluta del PP en la cámara alta ha permitido la creación de siete comisiones de investigación, una cifra que iguala el número total de comisiones constituidas durante los 38 años anteriores, entre 1986 y 2024. Esta estrategia forma parte de un plan anunciado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para "defender España" desde el Senado, aprovechando el control de la Mesa del Senado para ampliar los tiempos de debate y dar mayor visibilidad a estas iniciativas.

Las comisiones abarcan temas como la gestión de la DANA en Valencia, el apagón eléctrico de 2025, la actuación de RTVE, la emigración venezolana y los casos de corrupción que afectan a altos cargos del PSOE, como el denominado 'caso Koldo'. El PP defiende que estas comisiones sirven para esclarecer asuntos de interés público y que han logrado resultados concretos, como la obtención de audios que sugieren que el Gobierno tenía conocimiento previo del apagón.

Sin embargo, partidos de la oposición y expertos constitucionalistas critican que se utilicen como "juicios paralelos" con fines electoralistas, más que para una labor objetiva de control. Argumentan que muchas de las materias ya están siendo investigadas por la justicia, lo que evidencia un intento de desgaste político.

La disputa se enmarca en una batalla institucional más amplia, donde el Gobierno acusa al PP de obstruccionismo y el PP replica que el Senado es una de las pocas instituciones no controladas por el ejecutivo socialista. El debate sobre el uso y abuso de las comisiones de investigación refleja la profunda polarización política en España y plantea interrogantes sobre los límites del control parlamentario y su manipulación con fines partidistas.

La historia parlamentaria española muestra que, aunque las comisiones siempre han existido, su proliferación yorientación política en esta legislatura es sin precedentes, transformando una herramienta constitucional en un arma de confrontación constante





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