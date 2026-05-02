El PP sigue sin condenar a Vito Quiles pese al incidente con Begoña Gómez

El Partido Popular continúa evitando una condena explícita a las acciones del agitador ultra Vito Quiles, incluso después del incidente con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La oposición critica la ambigüedad del PP y su relación con la ultraderecha.

La persistente falta de condena por parte del Partido Popular (PP) hacia las acciones y los ataques perpetrados por el agitador de extrema derecha Vito Quiles continúa generando controversia y debate político en España.

A pesar de los recientes incidentes, incluyendo el ocurrido el pasado jueves con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el PP se mantiene en una postura ambigua, evitando una condena explícita y persistiendo en la denominación de Quiles como 'periodista', una etiqueta que sus detractores consideran profundamente inapropiada dada la naturaleza de sus actividades. Esta actitud ha sido ampliamente criticada por partidos de la oposición y observadores políticos, quienes la interpretan como un respaldo tácito a las acciones de Quiles y una normalización de la retórica de la ultraderecha.

La situación se agrava por la relación cercana que el PP mantiene con Quiles, evidenciada por su presencia en eventos y mítines del partido, así como por las acusaciones de financiación directa o indirecta a través de comunidades autónomas gobernadas por el PP. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechando su participación en los actos institucionales por el Día de la Comunidad de Madrid, eludió la oportunidad de condenar las acciones de Quiles, limitándose a solicitar que se 'esclarezcan' los hechos relacionados con Begoña Gómez, señalando que tanto ella como Quiles han presentado denuncias.

Feijóo incluso se cuestionó quiénes habían adoptado una actitud violenta, aunque matizó que la actitud de Quiles hacia la esposa del presidente 'tampoco creo que deban ser compartidas por la sociedad española', sin nombrarlo directamente. Esta respuesta evasiva fue calificada como insuficiente y ambigua por la oposición, que exige una condena clara y sin ambigüedades.

Por su parte, Alfonso Serrano, secretario del PP de Madrid, se desvinculó de la valoración de la actuación de Quiles, argumentando que no le 'corresponde valorar la actuación de un periodista', y a su vez, atacó a Pedro Sánchez, acusándolo de 'señalar periodistas'. La estrategia de evitar responder directamente a preguntas sobre Quiles se extendió a otras figuras del PP, como Juanma Moreno, cuyo departamento de prensa advirtió que no se aceptarían preguntas sobre el agitador durante una comparecencia pública.

Esta postura, percibida como tibia y evasiva, refuerza las críticas sobre la relación del PP con Quiles y su aparente disposición a protegerlo. Las acusaciones de financiación y apoyo al agitador de extrema derecha por parte del PP han sido reiteradas por el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, quien en una entrevista con 'elDiario.es' afirmó que 'Todos hemos visto cómo las comunidades del PP financian agitadores como estos.

Todos hemos visto cómo les invitan a cerrar campañas en mítines del PP. ¿Quién blanquea a la ultraderecha mediática, judicial y política? El señor Feijóo'. López responsabilizó directamente al PP del crecimiento de Quiles, calificando su actividad como 'basura fascista financiada por el PP' y denunciando una falla en el país debido a la existencia de un PP que 'ampara, financia, protege comportamientos ultras, antidemocráticos'.

La polémica también ha llegado desde Más Madrid, donde Rita Maestre ha señalado que 'si uno es un activista de un partido tiene derecho a serlo, pero entonces no puede llamarse a sí mismo periodista', cuestionando la legitimidad de la denominación que el PP utiliza para referirse a Quiles. La controversia en torno a Vito Quiles y la respuesta del Partido Popular continúa siendo un tema central en el debate político español, poniendo de manifiesto las tensiones entre la necesidad de condenar la violencia y la polarización ideológica que caracteriza el panorama político actual.

La falta de una condena clara por parte del PP alimenta las sospechas sobre su relación con la ultraderecha y su disposición a tolerar comportamientos antidemocráticos





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Partido Popular Vito Quiles Begoña Gómez Alberto Núñez Feijóo Extremaderecha

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Begoña Gómez formaliza su denuncia contra el agitador Vito Quiles ante la Policía NacionalFuentes del entorno de la denunciante aseguran que el ultra le impidió salir del restaurante en el que se encontraba para increparla, lo que el Gobierno ha calificado de 'intimidación y acoso'...

Read more »

Begoña Gómez formaliza la denuncia contra Vito Quiles y Moncloa habla de 'agresión' e 'intimidación' delLos detalles: Según cuentan desde el Gobierno, el agitador 'no dejaba salir del restaurante' a la mujer de Pedro Sánchez. 'Esto no se puede normalizar porque se está normalizando el odio', exponen.

Read more »

Begoña Gómez formaliza su denuncia contra Vito Quiles tras el altercado en una cafetería de MadridLa esposa del presidente del Gobierno presentó su denuncia ante la Policía Nacional después de que ocurriera el altercado con el activista político. Aunque aún no se conoce el delito del que le acusa, desde el Gobierno hablan de 'acoso' y 'agresión'.

Read more »

Vito Quiles llama 'Charos' a las amigas de Begoña Gómez: 'Es un machista'El video publicado por Vito Quiles, en el que una amiga de Begoña Gómez se lanza sobre él, revela el término 'Charos'. Con esta palabra el activista político define a las amigas de la mujer del presidente del Gobierno. ¿Qué significa?

Read more »

Begoña Gómez formaliza su denuncia contra Vito Quiles ante la Policía NacionalFormalizó ayer ante la Policía Nacional la denuncia contra el activista Vito Quiles aunque Moncloa no precisa el delito del que le acusa.

Read more »

Feijóo aborda la denuncia de Begoña Gómez contra Vito Quiles y critica los insultos de AbascalEl líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a la denuncia de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, contra el agitador ultra Vito Quiles, y ha condenado los insultos del líder de Vox, Santiago Abascal, al presidente Pedro Sánchez. Feijóo ha mostrado cautela en su respuesta sobre el caso Quiles, mientras que ha sido más directo en su rechazo a los insultos de Abascal. Las declaraciones han generado debate sobre la libertad de expresión, la violencia y la responsabilidad de los líderes políticos.

Read more »