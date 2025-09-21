El PP redefine su estrategia económica ante el agotamiento del modelo actual y la debilidad del Gobierno

Alberto Nadal, nuevo vicesecretario económico del PP, lidera un cambio de rumbo en la estrategia económica del partido. El objetivo es hacer frente al 'triunfalismo' del Gobierno y ofrecer una alternativa liberal basada en la revisión de impuestos, la eficiencia del gasto y la promoción de la inversión privada, ante un modelo económico que consideran agotado. La estrategia del PP se centra en la revisión de impuestos, reglas claras y la promoción de la construcción de viviendas.

La llegada de Alberto Nadal , nuevo vicesecretario económico del PP, a Génova marca un significativo realineamiento en la estrategia económica del partido. Este cambio responde a una profunda preocupación por el rumbo económico actual y la percepción de un modelo, basado en el consumo interno y el turismo, que muestra signos de agotamiento y declive. El PP se propone ofrecer una alternativa sólida y creíble, basándose en principios liberales y mensajes claros dirigidos a la ciudadanía.

Este nuevo enfoque se contrapone a lo que consideran la debilidad institucional del Gobierno, particularmente condicionada por la necesidad de pactar con formaciones nacionalistas vascas y catalanas en cuestiones cruciales como la política fiscal, energética y laboral. La estrategia económica del PP se centra en un conjunto de reformas clave. Se prioriza la revisión y reducción de impuestos, especialmente aquellos que gravan a las clases medias, con el objetivo de aliviar la carga fiscal y promover el crecimiento económico. Además, se aboga por reglas claras y comunes en la ordenación territorial, lo que busca fomentar la estabilidad y la inversión en todo el país. La política energética también será un foco importante, con un enfoque en la flexibilidad y la negociación con las grandes empresas eléctricas. Asimismo, se propone una reducción significativa del capital público en las empresas y la promoción de la construcción de viviendas como medidas esenciales para estimular la economía y atender las necesidades de la población. Este nuevo rumbo económico del PP se presenta como una respuesta a lo que consideran una gestión gubernamental marcada por la parálisis y la incapacidad, especialmente en relación con las concesiones realizadas a los nacionalistas catalanes. Para el PP, cuestiones como la obligatoriedad de atender en catalán para las empresas y la condonación de deuda autonómica son ejemplos de estas concesiones, que consideran perjudiciales para la economía y la igualdad. Frente a lo que perciben como un modelo que castiga fiscalmente a las clases medias y no garantiza una adecuada prestación de servicios públicos, el PP propone una revisión exhaustiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con el objetivo de ajustar los mínimos, máximos, exenciones, tarifas y retenciones, buscando un equilibrio entre la recaudación y el alivio fiscal para ciudadanos y empresas. El PP es consciente de que, a pesar de los altos niveles de recaudación, la situación económica no ha mejorado significativamente para muchos ciudadanos. La preocupación por el envejecimiento de la población y los empleos del futuro, así como la necesidad de aumentar la productividad, son también elementos clave en la agenda económica del PP. El partido apuesta por un crecimiento basado en la tecnología y la innovación, en lugar de depender exclusivamente del turismo. Se enfatiza la importancia de la calidad institucional y la independencia de los organismos reguladores para asegurar la estabilidad y el crecimiento económico a largo plazo. En cuanto a la política energética, el PP aboga por una descarbonización flexible, pactada con el sector, que evite interrupciones en la distribución y no descarte las fuentes de energía que ya funcionan y no contaminan, como la energía nuclear. Además, el PP reconoce la importancia de la inversión en defensa, alineándose con la postura de la Unión Europea, pero siempre buscando una optimización de los recursos y la creación de una base industrial y tecnológica sólida en este ámbito. El PP cuestiona la intervención del Estado en empresas que operan en sectores estratégicos, como las telecomunicaciones, la banca y la vivienda. Si bien reconocen la necesidad de proteger a las grandes compañías que prestan servicios básicos, el PP se opone a mantener participaciones públicas millonarias en estas empresas. En el sector de la vivienda, el PP propone una política orientada a la construcción de las 600.000 viviendas que, según estiman, necesita el mercado, como solución al problema de la escasez y los altos precios. Consideran que otras medidas son solo parches que no resuelven el problema de fondo





